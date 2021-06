Los presos indultados debatieron si salir de prisión con cara de «victoria» o de «entierro»

Los presos del «procés» han abandonado la cárcel pasadas las 12 horas Quique García | EFE

La escenografía y los gestos de unidad de los líderes independentistas indultados tras su salida de la cárcel de Lledoners tuvo previamente unos momentos de debate entre los propios presos acerca del gesto que debían adoptar en su simbólico abandono del penal. En unas imágenes grabadas todavía en el interior de la cárcel, difundidas ayer por televisión, se puede ver y escuchar cómo el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, anima a sus compañeros diciéndoles que se trata de «una victoria», y que por ello deben alegrar su semblante para presentarse ante las cámaras de televisión y ante la multitud que les aguardaba en el exterior de la prisión.

Frente a la expresión eufórica de Cuixart y de algunos de los otros nueve indultados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, adopta un semblante serio y calmado. En un momento dado, el exvicepresidente de la Generalitat contesta a la invitación al optimismo de Cuixart señalando que es mejor mantener un gesto compungido porque en caso contrario parecería que se están alegrando de que haya todavía dirigentes independentistas exiliados. En el vídeo, difundido por TV3, aunque se ignora quién lo grabó en el interior de la cárcel, se escucha como uno de los presos insta a «no correr» en el momento de abandonar el centro penitenciario pese a la impaciencia que les embarga. «Ya saldremos», dice. «¿Qué, con expresión de alegría o no?», pregunta entonces uno de ellos, a lo que Cuixart responde: «Y tanto, ¡es una victoria, es una victoria!. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Como si fuéramos a un entierro?». Por el contrario, Junqueras trata de rebajar ese ambiente de optimismo excesivo. «No, no. Entierro, entierro», señala, ante la insistencia del líder de Òmnium en proclamar: «¡Victoria, victoria». «Que entonces parece que nos alegramos de que haya muchos represaliados, no, no, no», explica el presidente de ERC. Tras ese pequeño debate interno, los presos salieron con diferentes expresiones, animados a aplaudir en el último momento y con una bandera independentista con el lema Fredom for Catalunya, aunque Junqueras se quedó voluntariamente rezagado respecto al resto.