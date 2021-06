«España nos mira con esperanza» dice Ayuso en la toma de posesión de su nuevo Gobierno

Ausencias

La toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Ayuso no contó con ningún representante del Gobierno central, un gesto que el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional atribuyó al «mal perder». «Comprendo que lo del 4 de mayo fue durísimo. Yo lo entiendo, pero de verdad que no sigan así porque ese día el pueblo madrileño les dijo que no siguiesen por ese camino», señaló Enrique Ossorio quien recordó que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tenía conocimiento del acto de toma de posesión y no informó el Ejecutivo de Sánchez.

Ayuso tiene ahora dos años por delante para desplegar un programa que incluye cheques de 500 euros mensuales para las madres de menos de 30 años que lleven 10 años empadronadas en la Comunidad de Madrid y una rebaja del IRPF, como prometió en su investidura. Su reto es revitalizar la acción de Gobierno y con ello su mandato, ya que en la anterior legislatura, en la que gobernó en coalición con Ciudadanos, solo fue capaz de aprobar una ley.