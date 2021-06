El Consejo de Europa pide excarcelar a los independentistas catalanes presos y reformar el delito de sedición

El PP ha reprochado a Pedro Sánchez no solo que no consiguiera parar este golpe, sino que lo haya propiciado para «blanquear y avalar» su estrategia de indulto y la pretendida reforma el delito de sedición. A ello se han sumado los avisos de tres colectivos judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) contra un texto que, a su juicio, «pone en entredicho la objetividad y transparencia del poder judicial en España».

La cuestión es que ese informe había superado el filtro de la comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de esta institución el pasado día 3. Y este lunes salió adelante en pleno por 70 votos a favor frente a 28 en contra y 12 abstenciones (de un arco asambleario con 324 miembros, doce de ellos españoles). En una sesión para la que se habían registrado 47 peticiones de intervención y en la que se votaron dieciocho enmiendas con retoques y precisiones que, en esencia, no alteraban la filosofía base.

Entre sus claves, estas. Se subraya el «pleno respeto por el orden constitucional de España». Pero también se pide a las autoridades que reformen las disposiciones penales sobre rebelión y sedición. Porque si bien el referendo del 1-0 fue «inconstitucional e ilegal», desde el 2005 no se considera delito este tipo de consultas. Así que se reclama una readaptación legislativa en España para que no dé lugar a «sanciones desproporcionadas» que no reflejan «la democracia vibrante de España», defendió el ponente Cilevics durante su intervención; más aún cuando no existió incitación a la violencia sino un llamamiento a «manifestaciones masivas pacíficas».

La declaración aconseja el «perdón u otras formas de liberación» de la prisión a los políticos catalanes. Pero va más allá al requerir que se considere «la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición» contra los fugados de la Justicia (Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí) y «retirar» los enjuiciamientos restantes también «de los funcionarios de menor rango involucrados en el referendo inconstitucional del 2017».