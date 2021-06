Moncloa da por descontado que los recursos a los indultos no prosperarán

Pedro Sánchez, el pasado viernes en el Círculo de Economía de Barcelona. ALBERT GEA | Reuters

El Gobierno tiene ya prácticamente listos los nueve expedientes, de más de 30 folios cada uno, en los que se sustentarán los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en octubre del 2019 y los llevará este lunes a la comisión de subsecretarios que preside Carmen Calvo a las 16.30 horas.

El Consejo de Ministros los aprobará este martes, o como tarde el 29, con el argumento clave de que la medida tiene una clara «utilidad pública», en línea con lo que una y otra vez ha repetido en los últimos días el propio Pedro Sánchez: «No lo hacemos por los afectados, lo hacemos por la sociedad catalana y española». Un gesto necesario para la «concordia» y la «convivencia».

El PP y Vox han anunciado ya su intención de presentar recurso. Después de que el Supremo mostrara su rotunda oposición al perdón, ambos esgrimieron que se trata de un «acto contra derecho», a pesar de que la ley considera preceptiva pero no vinculante tanto la opinión del tribunal sentenciador como la de la Fiscalía, que tampoco avala la medida. En Moncloa, sin embargo, aseguran no tener «ninguna duda» de que los recursos no prosperarán.

En el ámbito judicial también se cuestionan las probabilidades de éxito de las formaciones que lideran Casado y Abascal. La Sala de lo Contencioso del Supremo debe decidir en primera instancia si considera que estos partidos están legitimados para recurrir. La jurisprudencia juega, en principio, en su contra.

Otra posibilidad, siempre por lo contencioso-administrativo, sería que el recurso lo planteara la Fiscalía, aunque también parece poco probable porque nunca lo ha hecho, ni aun después de haber presentado informe contrario a una medida de gracia. Hay que tener en cuenta que, pese a que los fiscales fueron tajantes y argumentaron que los indultos supondrían «una quiebra inadmisible del principio de igualdad ante la ley», no serían los encargados de promover un procedimiento para revocarlos.

Hasta qué punto los indultos tendrán coste político para el Gobierno Enrique clemente

Hechos graves

En el entorno de Sánchez no apelan a ningún inconveniente procedimental para dar por sentado que nada frenará ya su decisión. «Con la motivación que estamos preparando, ajustadísima a la doctrina del Tribunal Supremo, ningún recurso puede prosperar», sostienen. Si la ley del indulto, de 1870, hace referencia a criterios de «justicia, equidad y utilidad pública», el Ejecutivo hará hincapié, fundamentalmente, en este último, pero remarcando que no por ello se pretende restar gravedad a los hechos cometidos ni cuestionar la acción de la justicia.

El único elemento que tiene intención de rebatir el Ejecutivo es el de que su gesto pueda considerarse un «autoindulto», por el hecho de que beneficia a dirigentes de una formación fundamental para la continuidad de Sánchez en el cargo.

Puigdemont condiciona su regreso a que el Gobierno respete su «inmunidad» La Voz

Como todos los indultos, los nueve del procés estarán condicionados a que los beneficiados no vuelvan a delinquir. El ministro de Transporte, y secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, aprovechó este domingo un acto de su partido en Sevilla para incidir en este aspecto y, de paso, desdeñar las críticas ante la evidencia de que ninguno de los eventualmente indultados ha pedido perdón. «¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide?», dijo, en alusión a que no es una exigencia de la ley.