El jefe del Gobierno y Draghi abogan por una alianza hispano-italiana en la UE para una recuperación justa

El presidente Pedro Sánchez y el jefe del Gobierno italiano, Mario Draghi, este viernes en Barcelona Andreu Dalmau | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, abogaron ayer por una alianza entre sus dos países en el seno de la UE para lograr una recuperación «justa y sostenible» tras la crisis causada por el coronavirus.

Sánchez y Draghi presidieron en Barcelona la inauguración del 18 Foro de Diálogo entre España e Italia, un evento que se prolongará hasta hoy y que acoge la sede de Fomento del Trabajo. Esta patronal catalana concedió al primer ministro italiano la medalla conmemorativa de su 250 aniversario en reconocimiento a su «riguroso trabajo y compromiso de servicio público». Una distinción que le entregaron Sánchez y el presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, informa Efe.

Horas antes, el expresidente del Banco Central Europeo había recibido en el Círculo de Economía su primer premio a la construcción europea.

Los dos jefes de Gobierno mantuvieron después un encuentro en el palacete Albéniz, donde hablaron de la política migratoria de la UE, los planes de vacunación, el certificado digital covid y los asuntos prioritarios del G20, que este año preside Italia.

En sus intervenciones en el Foro de Diálogo, coincidieron con las mismas palabras en el potencial de trabajo conjunto que tienen España e Italia: «Juntos somos más fuertes», destaca Efe.

Sánchez llamó a «elevar la potencia hispano-italiana a su máxima expresión» para convertirse en el «corazón» del proyecto europeo e impregnar sus debates con una identidad mediterránea. Resaltó que Italia y España son la tercera y cuarta economía, respectivamente, de la UE y juntos suponen el 25 % del PIB de la zona euro. Como prueba de la influencia del trabajo conjunto en Europa, citó los fondos europeos para la recuperación y subrayó que no habrían visto la luz si no hubiera sido por la tarea de España e Italia. En la misma línea, Draghi defendió aprovechar la oportunidad que representan los fondos Next Generation, «una ocasión única» para resolver las deficiencias y que «no son solo números, objetivos y plazos» sino que simbolizan que la UE tiene «una idea compartida de futuro». Para el primer ministro italiano, la recuperación económica no solo debe ser rápida, sino también justa y sostenible.