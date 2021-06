Aragonès y Puigdemont advierten a Sánchez que los indultos no son la solución al conflicto en Cataluña

Aragonès y Puigdemont en la rueda de prensa que ofrecieron en Waterloo, Bélgica Hors Wagner | EFE

La misma semana en que el presidente de la Generalitat inició el lunes el deshielo con Pedro Sánchez, al que saludó en la patronal catalana Fomento, más tarde hizo lo propio con el rey, al que pudo saludar el jueves en Barcelona, esta mañana se ha reunido con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con quien ERC no mantiene buenas relaciones. Aragonès ha viajado esta mañana a Waterloo (Bélgica), el mismo día en que Pedro Sánchez y Mario Draghi han celebrado una cumbre bilateral en la capital catalana. Se trata del primer encuentro entre el presidente catalán y el expresidente huido desde la investidura de Aragonès hace un mes. Ambos han destacado el carácter «institucional» de la visita.

El papel de Puigdemont fue motivo de enfrentamiento entre ERC y Junts durante las negociaciones para la investidura y con su visita, el presidente de la Generalitat ha querido escenificar que el mandatario catalán mantiene un rol destacado en el movimiento independentista. Aragonès ha querido reunirse con Puigdemont días antes de su primera cita en la Moncloa con Pedro Sánchez, durante este mes de junio. El presidente catalán se ha conjurado para que los próximos encuentros puedan celebrarse en el Palau de la Generalitat en un clima de normalidad democrática. «Espero que la próxima vez que nos veamos sea en otras circunstancias», ha asegurado el expresidente, que ha citado este domingo a los consejeros de Junts del Govern.

Tras una reunión de más de hora y media, Aragonès y Puigdemont han comparecido a las puertas de la casa de la república, en Waterloo, y han coincidido en valorar los indultos que ultima el Gobierno para los presos del procés. «Serán bienvenidos», ha afirmado el presidente de la Generalitat. «Serán un paso», ha admitido el jefe del Ejecutivo catalán. Puigdemont ha dicho que en lo personal habrá pocas personas que se alegren más que él si sus excompañeros de Ejecutivo salen de prisión. Eso sí, ha advertido de que si el Gobierno aprueba las medidas de gracia será porque el Estado se ha visto «abocado», porque si no toma la iniciativa «otros lo harán» en su lugar. No obstante, Puigdemont ha señalado que aunque los presos salgan indultados, «ninguna carpeta catalana estará cerrada». «Los indultos no son una solución política al conflicto», ha asegurado el eurodiputado de Junts. Aragonès ha coincidido en avisar al Gobierno «no son la solución al conflicto». El conflicto de fondo se resolverá, ha advertido, si se aborda la cuestión de la soberanía de Cataluña. La solución debe ser global, según Aragonès, que ha insistido en reclamar la autodeterminación y la amnistía.

Puigdemont solo volverá a Cataluña como persona libre

La comparecencia ha sido corta pero ha servido para que ambos deslizaran diferencias en relación a la agenda soberanista. Aragonès no ha querido valorar la posición de la CUP sobre si dentro de dos años habría que celebrar un referendo unilateral, si fracasa la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Tampoco se ha posicionado sobre la vía unilateral. «Los independentistas nunca vamos a renunciar al objetivo de la independencia», ha afirmado. Puigdemont, en cambio, ha rechazado esta propuesta y ha dejado claro que el referendo ya está hecho y que solo un referendo acordado con el Estado puede sustituir al 1-O.

Puigdemont ha cargado además contra la vía de diálogo iniciada por el Ejecutivo de Aragonès. El expresidente de la Generalitat ha criticado que el diálogo en sí no sirve de nada salvo que esas conversaciones se conviertan en un proceso de negociación. «Lo que hace falta es una mes de negociación», ha recalcado.

Sobre la conferencia que pronunciará Pedro Sánchez el lunes que viene en el Liceo de Barcelona, Aragonès ha señalado que no ha recibido ninguna invitación, pero sí ha dicho que toda propuesta para resolver el conflicto debería abordarse entre los dos gobiernos en una reunión formal.

Puigdemont, mientras, ha señalado que solo volverá a Cataluña como persona libre. Y que esta libertad, ha avisado, se la ganará en «confrontación» contra el Estado. Señor Sánchez, ha rematado: «¿Respetará la inmunidad de los eurodiputados?»