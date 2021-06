Ayuso defiende que la Comunidad de Madrid es «el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno»

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende su candidatura en la primera sesión del pleno de su investidura Jesús Hellín | EFE

La presidenta en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la Comunidad de Madrid es «el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central».

«Vivimos tiempos anómalos en la política española. El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es ajeno a las decisiones que el Gobierno central ha tomado contra la Comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad española», ha proclamado en su discurso en la Asamblea de Madrid.

Así, ha subrayado que «la decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado de las urnas; el abandono en la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles, la protección de la clase media, el ataque a la prensa y a los jueces por parte del Gobierno central, también».

«Tanto es así que el partido que hoy sustenta mayoritariamente al Gobierno de España ya no es el más votado en la Comunidad de Madrid, ni el segundo y líder de la oposición, sino el tercero», ha trasladado dirigiéndose a la bancada del PSOE.

Indultos «inmorales»

Ayuso ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid se ha convertido «en el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y la mentira».

En este punto, ha hecho hincapié en que «el indulto que el PSOE y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal: es inmoral». «La histórica subida de la luz y de los impuestos de manera confiscatoria se convierte en una condena para todos los españoles, que no piden que el gobierno tenga más dinero, sino que gaste menos», ha apuntado a continuación.

La dirigente madrileña ha proclamado que desde la Comunidad de Madrid van a trabajar «para toda España porque Madrid es una España dentro de otra». En el uso de sus competencias, reivindicarán «la unidad nacional, la sensatez en la política, la bajada de impuestos y la libertad». Para la presidenta regional, «es preciso recobrar los valores de la Transición democrática que hoy desprecian numerosos dirigentes del PSOE y sus socios de ultraizquierda».

A su juicio, «es imprescindible que se deje de amenazar al poder judicial, a la Prensa y a cualquiera que no se mueve a conveniencia de Sánchez». «Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido porque el Gobierno central no tiene rumbo, o no traza más caminos que los que le dictan desde la ultra izquierda, los separatistas y los herederos de ETA», ha declarado.

Ayuso ha incidido en que «esos caminos de Sánchez negociados en la oscuridad, sin ninguna transparencia, ocultos a la democracia, conducen al precipicio, que es donde parece que algunos miembros del Gobierno se preparan para saltar».

Un Gobierno con solo nueve consejerías y sin vicepresidencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones ha avanzado en la sesión que su Gobierno estará compuesto por solo nueve consejerías, frente a las 12 que tuvo en la anterior legislatura con Ciudadanos.«Frente a los 23 ministerios del Partido Socialista y Podemos, con cuatro vicepresidencias, la Comunidad de Madrid, motor económico de España, se regirá con nueve departamentos y ninguna vicepresidencia», ha señalado en su discurso.

Ya hace dos meses Ayuso mostró su predisposición y se comprometió en campaña a reducir el número de consejerías de 13 a 10, haciendo también un guiño a Vox, que ha exigido desde el inicio de la anterior legislatura la reducción del número de diputados y consejeros.