Calvo replica al Poder Judicial que «no comparte» su análisis sobre el enaltecimiento del franquismo

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró este miércoles en el pleno del Congreso que «hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y que no va a compartir» con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en referencia al análisis que hacen los vocales del órgano de gobierno de los jueces de que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la libertad de expresión siempre que no se humille a las víctimas.

Calvo respondió así a la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, quien le preguntó si comparte los planteamientos recogidos en el informe del Poder Judicial «contrarios» al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, recoge Europa Press.

Vilipendio a las víctimas

La vicepresidenta señaló que, aunque «es un informe en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable», el Ejecutivo no está de acuerdo con que se diga «que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión, cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar».

La diputada de Bildu celebró la respuesta de Calvo. «Nos alegra que no comparta las opiniones del CGPJ, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo», afirmó en su turno de réplica.

Asimismo, la parlamentaria de la formación radical vasca criticó a los vocales del Poder Judicial y aseguró que le «cuesta creer que en un Estado democrático quien debe velar por la efectividad judicial, el máximo poder de la judicatura española, haga la defensa de una dictadura y de sus crímenes».

El proyecto, muy pronto

Durante su intervención, Calvo anunció que el proyecto de ley del Gobierno llegará «muy pronto» al Congreso «para abrir el debate parlamentario correspondiente».

La vicepresidenta recordó que «las leyes las elaboran las Cortes Generales» y que son los legisladores quienes tienen «la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país».

El pleno del Consejo General del Poder Judicial advirtió en un informe no vinculante remitido al Gobierno que el texto presentado por el ministerio dirigido por Calvo vulnera la libertad de expresión en su intención de restringir la apología franquista de las fundaciones que, según precisaron los ponentes del informe, están amparadas por la ley siempre que no se humille a las víctimas.