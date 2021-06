Aragonès plantará mañana al rey en Barcelona

La portavoz del Gobierno de Cataluña, Patrícia Plaja David Zorrakino | EFE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantiene el veto al rey que impuso Quim Torra en la pasada legislatura. El Gobierno catalán ha confirmado que Aragonès no acudirá mañana a la cena inaugural de las jornadas del Círculo de Economía, que se celebra en Barcelona y que estará presidida por Felipe VI. En lugar del jefe del Ejecutivo catalán, asistirá el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. Aragonès sí estará presente en el inicio de las jornadas del Círculo, con la ponencia inaugural a primera hora de la tarde, pero no irá a la cena a la que acude el rey. Según la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, el boicot al rey por parte de la administración catalana no será generalizado y su presencia en actos en Cataluña no impedirá la participación de miembros del Gobierno, lo que supone un ligero cambio de criterio respecto a la etapa de Quim Torra, aunque el Gobierno catalán lo ha negado.

«La agenda del president la marca el Govern, lo que haga el rey no condiciona nuestra agenda», ha asegurado la portavoz. «Estaremos en los espacios que consideremos relevantes para los catalanes, independientemente de lo que haga el monarca», ha dicho el Ejecutivo, que ha insistido en que «no es el rey del pueblo catalán». El reparto de papeles entre Aragonès y Puigneró ha podido causar malestar en el seno del Govern. El vicepresidente tenía previsto comparecer tras la reunión semanal del Gobierno catalán, junto a la portavoz, pero minutos antes del inicio de la rueda de prensa, Puigneró ha alegado «motivos de agenda» para ausentarse. «No entro en especulaciones, sobre si le gusta o no ir a la cena» con la presencia del rey, ha señalado Plaja.

Quim Torra nombró a Felipe VI persona non grata e impuso el veto del presidente y el resto de miembros del Govern a los actos convocados por la Casa Real en Cataluña. El Gobierno catalán ha dado a entender que ese veto se levanta, aunque Torra ya coincidió con el rey en varias ocasiones durante su mandato. Al menos, coincidieron en cuatro actos, entre el 2018 y el 2020, la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, en Tarragona, en el primer aniversario de los atentados de la Rambla y Cambrils en Barcelona, en el Mobile World Congress y en el salón del automóvil. En todos ellos, Torra protagonizó algún tipo de desplante, para escenificar su rechazo a la Monarquía por el discurso que el rey pronunció el 3 de octubre del 2017, dos días después del referendo ilegal. Está por ver aún, qué hará Aragonès este próximo sábado, en la cena inaugural del MWC, un acto que suele contar con la presencia del presidente de la Generalitat y que ya ha confirmado la asistencia de Felipe VI, pocos días antes de que firme los indultos.

Aragonès plantará mañana al rey, pero en cambio el viernes viajará a Bruselas para reunirse con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Será el primer encuentro entre ambos, tras la toma de posesión del presidente de la Generalitat. ERC acusó al expresidente de querer tutelar la presidencia a través del Consejo para la República.

El Govern catalán ha señalado además que aún no hay fecha para la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que debe servir para fijar el inicio del primer encuentro de la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos. El Govern ha celebrado lo que a su juicio fue un pinchazo de la manifestación de la «extrema derecha» del sábado pasado en Madrid.