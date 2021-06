Noelia Arroyo, del PP, nueva alcaldesa de Cartagena con los votos de los ediles expulsados del PSOE: «Aquí mandan los cartageneros, no las siglas»

La nueva alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (d), sostiene el bastón de mando junto a su predecesora Ana Belén Castejón, tras su toma de posesión durante la sesión plenaria celebrada este sábado en el Consistorio Juan Carlos Caval | efe

El pleno extraordinario convocado para elegir a la nueva regidora municipal de Cartagena, tras la renuncia de la hasta ayer alcaldesa de la ciudad portuaria, Ana Belén Castejón, ha nombrado a Noelia Arroyo como nueva alcaldesa para los próximos dos años que restan de legislatura.

El pleno municipal, que ha decidido que la votación fuera secreta, ha aprobado con un total de votos 15 favor, que la nueva alcaldesa de Cartagena sea Noelia Arroyo, que ha elegido la forma del juramento para aceptar el cargo.

Se reedita así el pacto de gobierno que alcanzaron Castejón y Arroyo en el 2019, cuando comenzó la legislatura y en el que se comprometieron a gobernar durante dos años cada una.

Ya como alcaldesa, Arroyo ha defendido el derecho a la «estabilidad institucional» a la que tienen derecho los ciudadanos y a la «responsabilidad» que tienen los políticos, y así lo entendieron los 15 concejales que llegaron a ese pacto de Gobierno. «Un gobierno sólido para liderar un proyecto de futuro», ha dicho, porque «entendimos que para evitar el bloqueo al que estaba condenada la ciudad».

«Gracias a la responsabilidad de Ana Belén Castejón, Manuel Padín y mis compañeros del PP, que decidieron ser valientes, conformamos un gobierno», ha dicho Arroyo, que ha añadido que se han asumido costes personales y políticos, «pero tengo la suerte de trabajar con personas que aman Cartagena».

La nueva alcaldesa también se ha referido a la situación que han vivido los concejales socialistas que apoyaron ese pacto. «Entre Cartagena y su partido, eligieron Cartagena, su ejemplo me llena de orgullo y solo la mezquindad y el egoísmo pueden impedir valorar su sacrificio».

Los partidos deben servir a los ciudadanos y no deberíamos olvidarlo, por eso «lo que hemos hecho en Cartagena no debería ser algo insólito o antinatura». «Lo insólito, es que uno de los grandes partidos -en referencia al PSOE- renunciara a una alcaldesa y desertara de Cartagena».

«Mi partido lo entendió y por eso me siento orgullosa de pertenecer al PP», ha destacado Arroyo, que ha aseverado «en este gobierno no mandan las siglas, en este gobierno mandan los cartageneros». A la ex alcaldesa Ana Belén Castejón, le ha dicho que aspira «a que te sientas tan representada por mi como yo me he sentido así durante estos años».

«El diálogo es el camino», ha dicho la nueva alcaldesa, para lograr la recuperación del Mar Menor, la llegada del AVE o para contar con nuevas infraestructuras de Justicia. «Las mujeres gobernamos de manera distinta, dicen que somos más propensas al diálogo, y en Cartagena podemos decirlo, en la APC, la UPCT o el Ayuntamiento, que sirva para seguir aislando al machismo», ha remarcado.

Arroyo ha destacado los «importantes planes» que se han puesto en marcha y que no terminan en 2023 sino que «van más allá», como el Plan Estratégico y Sostenible, el rediseño del Puerto de Cartagena, un Plan Estratégico de Turismo o el nuevo Plan de Ordenación Urbana, con los que desarrollar todo el potencial de la ciudad para «Cartagena siga brillando en el futuro».