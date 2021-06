La madre del asesino de Rocío Caíz teme represalias contra ella y otro hijo: «Yo no soy culpable»

Agentes de la Guardia Civil junto al domicilo del presunto asesino de Rocío Caíz Raúl Caro.

La madre del asesino confeso de Rocío Caíz, Jorgetta Negret, ha pedido perdón este sábado por el crimen, señalado que su hijo les ha «engañado hasta el último día» y pedido protección durante «un tiempo» para ella y otro hijo menor de 14 años que tiene porque teme represalias.

«Yo soy la madre que le dio la vida, pero no soy culpable de lo que hizo. Nos ha tenido engañados a todos y otra vez les digo que pido perdón al mundo entero, que me perdone como madre, pero que yo no tengo la culpa. Él lo que ha hecho lo tiene que pagar él», ha afirmando en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Jorgetta Negret ha explicado que tiene otro hijo con 14 años y familia en Rumanía y están «viviendo mal» los últimos acontecimientos y días.

Preguntada si teme represalias, ha afirmado que «sí, hay represalias». «La casa mía está rodeada de gente. Tengo otra vivienda que también la gente va dando vueltas. Tengo mi negocio, mi casa, mi niño que ya no puede ir al colegio, ya no va a tener vida. Pido por favor que la Policía los medios, alguien que nos protejan un tiempo porque no podemos vivir en nuestra casa ahora mismo. No tengo la culpa», ha expuesto.

«Sufro por Rocío, por Adrián y por todos», ha ahondado, antes de remarcar que «lo que él ha hecho, que lo pague», y que ha Rocío la ha tenido en su casa mientras tuvo relación como novia de su hijo de los 13 años hasta que se fue de casa al terminarse la relación cuando el bebé tenía 17 días, cuatro años más tarde.

Mientras, la Guardia Civil halló restos humanos en el registro realizado este viernes en la casa del asesino confeso de Rocío Caíz, la joven de 17 años asesinada por su expareja, de 23, el pasado 3 de junio en la localidad sevillana de Estepa.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, a pesar de que el detenido había confesado que descuartizó el cadáver y lo distribuyó en tres bolsas que tiró por distintos puntos del pueblo, los agentes encontraron en la casa restos humanos que, presumiblemente, pertenecen a la joven.

Todo lo encontrado ha sido enviado al Instituto Anatómico Forense de Sevilla, donde se van a realizar pruebas de ADN que confirmen que pertenecen a la misma persona y la autopsia correspondiente, por lo que aún se desconoce cuándo será el entierro en Martín de la Jara, la localidad natal de Rocío, que el próximo día 20 habría cumplido 18 años.

Mientras tanto, la Guardia Civil ha reforzado la seguridad en torno al detenido, que se mantiene custodiado en un lugar que no se ha hecho público.

La previsión es que mañana pase a disposición judicial, extremo que todavía no está confirmado en función del trabajo previo que están realizando Guardia Civil y forenses.

El caso está coordinado por el juzgado de instrucción número 1 de Estepa, que ha decretado en torno a él el secreto de sumario.