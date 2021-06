Tomás Gimeno mató a sus hijas en su finca, las envolvió en toallas y las metió en bolsas de basura antes de tirarlas al mar

Tomás Gimeno, Olivia y Anna

Tomás Gimeno presuntamente mató sus hijas Anna y Olivia, de 1 y 6 años, en su finca de Igueste de Candelaria, en Tenerife, ejecutando un trágico plan preconcebido que tenía como fin provocar a su expareja el mayor dolor que pudiera imaginar. Tras asesinarlas, las envolvió en toallas y las metió en bolsas de basura que luego lanzó al mar sujetas a una cadena, un cabo y un ancla.

Estas son algunas de las premisas que señala la magistrada titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Güímar en un auto dictado este sábado para informar al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de dejar sin efecto la vigente orden internacional para la detención de Gimeno por delito de sustracción menores.

La jueza a su vez ha pedido otra orden internacional para la detención de Tomás Gimeno por la presunta comisión de dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género, al tiempo que pide que el caso pase al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, informa Efe.

La autopsia realizada a la niña Olivia Gimeno ha revelado que la causa de su muerte se produjo como consecuencia de un edema agudo de pulmón, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La autopsia al cadáver de la pequeña concluyó sobre las 15.00 horas del viernes en el Instituto Anatómico Forense y aún se está a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, biológicos e histopatológicos.

Olivia estaba ya muerta cuando fue lanzada al agua, según un neumólogo

El edema pulmonar agudo, que ha causado la muerte de la niña Olivia Gimeno, según la autopsia, se produce tras una intoxicación por envenenamiento respiratorio al inhalar algo tóxico, según ha explicado a Efe el vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Germán Peces-Barba. Este neumólogo considera que si Olivia falleció por edema pulmonar agudo estaba ya muerta cuando fue lanzada al agua ya que «si hubiera sido un ahogamiento tendría que haber agua aspirada por vía pulmonar».

Peces Barba ha explicado que el edema pulmonar se produce cuando los alveolos exudan un líquido (el edema) que inunda esos alveolos que dejan de funcionar porque no hay paso a la entrada del aire. A juicio del experto, el edema pulmonar se produce «ante una exposición a algo tóxico, algo irritante o abrasivo que suscita la respuesta de exudar el edema», que es un líquido que está donde debe haber aire y corta la barrera para recibir oxígeno.

En el caso de Olivia, según Peces Barba, «estamos ante una reacción inflamatoria del pulmón y el contenido del pulmón es el exudado, si la niña hubiera sido lanzada viva al agua tendría agua del mar en su interior y eso no sería un edema, sería un ahogamiento».

La madre quiere borrar el apellido de un parricida que le fue infiel

Beatriz Zimmermann quiere que el apellido Gimeno no aparezca jamás asociado a las pequeñas y que deje de figurar en todos los registros. Así lo anunció el portavoz de la familia y presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills. «Ella interpreta que las niñas no merecen llevar el apellido de una persona tan malvada y de esa calaña», dijo Amils sobre Gimeno al tiempo que destacaba la entereza y la fuerza de Zimmermann: «Ha demostrado no tener odio, solo tener generosidad y gratitud. Esa es la Beatriz que he visto todos los días. Ella es la que nos ha dado esperanza a todos».

Amills subrayó que la personalidad de Gimeno es la de un «narcisista y machista» que se creía en posesión de todo, recoge Colpisa. También desveló en un programa de televisión que Tomás Gimeno era un marido infiel que mantuvo numerosas aventuras con otras mujeres durante su matrimonio, incluida una relación estando embarazada Beatriz de la menor de sus hijas, Anna, cuyo cuerpo aún se sigue buscando.

El buque oceanográfico gallego Ángeles Alvariño, con base en Vigo, ha regresado al Puerto de Santa Cruz de Tenerife por cuestiones técnicas Ramón de la Rocha | Efe

Avería en el buque oceanográfico gallego

Mientras tanto, el buque oceanográfico gallego Ángeles Alvariño del Instituto Español de Oceanografía (IEO), con base en Vigo, ha regresado hoy al puerto de la capital tinerfeña por primera vez en trece días a causa de una avería en el equipamiento y para proceder al avituallamiento y relevo de la tripulación, según recoge Europa Press de fuentes de la Guardia Civil.

Buscan los plomos de buceo del padre y parte de la cadena del ancla

Cuando ya estaba suficientemente alejado de la costa y sobre una zona que conocía profunda, hacia las 22.30 horas del fatídico 27 de abril, día de la desaparición de las niñas en Tenerife, Tomás Gimeno arrojó al mar desde su barco las bolsas de deporte que contenían el cuerpo sin vida de su hija Olivia y presuntamente el de su hija Anna, ambas amarradas a un ancla por medio de una cadena y un cabo, quedando las bolsas, junto al ancla, depositadas en el fondo del mar, a unos mil metros de profundidad.

El buque oceanográfico gallego busca ahora un cinturón de plomos de buceo que llevaba el padre, de unos ocho kilos de peso, y parte de la cadena del ancla para intentar localizar los cuerpos de Anna, la niña pequeña de solo un año, y el del parricida Tomás Gimeno.

Otro horror Verónica Ponte

La huella dactilar confirma que el cuerpo hallado en aguas de Tenerife es el de Olivia

La última incógnita del terrible parricidio de Tenerife es cómo Tomás Gimeno mató a sus dos hijas antes de arrojarlas a 1.000 metros de profundidad. Probablemente no se aclare hasta que se tengan los resultados de la autopsia a Olivia, la hermana de seis años cuyo cadáver fue rescatado el jueves, tras 44 días atrapado en una bolsa de deportes asida al fondo del océano por el ancla de la lancha de su padre, que también fue su asesino. La identidad de Olivia se confirmó hoy mediante la huella dactilar.

Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil, en base a las certezas que ya tienen, barajan que Gimeno, muy posiblemente, matase a sus hijas con una sobredosis de somníferos o por asfixia, o bien mezclase ambos actos homicidas. Que las drogase para después asfixiarlas.

Lo que dan por seguro es que cuando el fatídico 27 de abril el criminal aparcó su Audi A3 junto al pantalán de Puerto Marina, en Santa Cruz de Tenerife, sobre las 21.30 horas, Olivia y Anna, su hermana de 14 meses, estaban muertas. Ni las cámaras de seguridad ni el vigilante pudieron ver cómo su padre las subía a su lancha, porque sus cuerpos sin vida iban ocultos en las bolsas de deporte tipo petate que, junto a otros cuatro bultos, trasladó en tres viajes hasta la embarcación.

De igual manera, hay constancia de que Gimeno llegó con sus hijas, sobre las 20 horas, a su casa en Candelaria, tras pasar la tarde con los abuelos y sin intención alguna de devolverlas a Beatriz, su exmujer, como le había prometido. La muerte se produjo durante esa hora y media y, posiblemente, en la vivienda.

Crimen planificado

Los agentes localizaron sobre la mesa del comedor blíster fuera de las cajas y a medio consumir de lorazepam, un potente somnífero. Por contra, lo que no hallaron ni en la casa, ni en el coche, ni en la lancha, pese a realizar cinco registros, uno de ellos con perros adiestrados, fue restos de sangre de las niñas.

Cada vez tienen más claro que todo formó parte de un plan homicida premeditado de venganza machista, de un crimen vicario. Tomás no solo quería hacer daño a Beatriz donde más le podía doler, arrebatándole a sus hijas, sino que pretendió condenarla de por vida al dolor y a la duda de no saber qué había pasado exactamente, sepultándolas en el fondo del océano. Allí las arrojó, entre las diez y las once de la noche, embutidas en los petates y lastradas con el ancla del barco y quizá también con la bombona de oxígeno llena hallada tres días antes en la misma zona.

Un punto del Atlántico que dista tres millas de Puerto Marina y una del Puertito de Güímar. El mismo lugar al que, según la geolocalización del móvil, volvió unas dos horas después. Donde los investigadores creen que se suicidó en el mar, quizá colocándose como lastre las pesas de buceo que ya no estaban en el barco cuando la Guardia Civil lo encontró a la mañana siguiente. El suicidio se pudo producir pasadas la 1.30 horas, cuando se pierde la señal del teléfono, tras reiterarle a su exmujer que no le volvería a ver ni a él ni a las niñas.

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño, con ayuda de su sonar, sigue rastreando el fondo marino en este punto, para tratar de localizar el cuerpo de Anna y del homicida, lo que podría ayudar a la madre a iniciar su duelo. Guardia Civil y autoridades tratan de que los trabajos continúen, si fuera preciso, incluso más allá del próximo lunes.

«No es un loco»

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género subrayó este viernes que Tomás Gimeno «no es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo». Victoria Rosell señaló que es «ese hombre que no tolera la libertad de la mujer y su igualdad». «Contra eso debemos luchar las instituciones y toda la sociedad todos los días, no solo cuando ocurre lo peor», reclamó.

Rosell, por desgracia, no cree que con este doble parricidio machista vaya a terminar la ola de asesinatos de género iniciada el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma y la mayor facilidad de las mujeres para dejar a sus maltratadores. Pidió a todos que denuncien cualquier atisbo de maltrato.