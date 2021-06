Pablo Echenique desliza que no tardará en seguir los pasos de Pablo Iglesias y dejar la política

J. Hellín. POOL | EUROPA PRESS

Aunque después intentó matizarlo, sonó a principio de retirada. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dejó entrever ayer que no tardará mucho en seguir los pasos de Pablo Iglesias y abandonar por completo la primera línea política. Pese a que su nombre ocupa una posición de honor dentro el equipo que presenta Ione Belarra, la única candidata real a tomar el testigo del hasta ahora único secretario general de la formación morada, Echenique manifestó a Aragón Radio que existen muchas posibilidades de no intentar repetir en la Cámara Baja en la siguiente legislatura, que como muy tarde se constituirá en el 2023.

«No tardaré mucho en volver a mi profesión», afirmó, argumentando que siempre se ha mostrado como un «defensor» de no eternizarse en el mundo de la política, algo que, presumió, distingue a los líderes de Podemos respecto a los de otros partidos. De este modo, Echenique aprovechó la oportunidad para elogiar la salida de Iglesias, que renunció a todos sus cargos tras haber sido el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid en las elecciones del pasado 4 de mayo. «No es sano en términos personales y de salud mental estar demasiado tiempo» en política, justificó, quejándose de un supuesto «acoso» al que estarían siendo sometidos algunos líderes de su formación. «Aunque todavía no he tomado una decisión, con esto he dado bastantes pistas», afirmó el investigador del CSIC de origen argentino especializado en química.

A las pocas horas de que trascendiesen sus comentarios en las ondas, Echenique trató de aclarar que su mensaje había sido sacado de contexto: Me preguntan en una entrevista si me voy a volver a presentar. Contesto que eso no está ni siquiera pensado ni hablado y ya tenemos a la tertulianez diciendo que dejo la política. Detecto ciertas ganas de que me vaya entre los poderes mediáticos propiedad de fondos buitre.

Belarra asumirá el testigo

Echenique aprovechó esta aclaración en Twitter para invitar a participar a los inscritos, nombre con el que Podemos se refiere a sus afiliados, en la Asamblea Ciudadana Estatal que se celebra este fin de semana en la localidad madrileña de Alcorcón. Pese a que no existe ninguna duda de que la navarra Ione Belarra será la elegida, la intención es que resulte ganadora con la participación más alta posible. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se presenta con un equipo totalmente continuista en el que abundan las mismas caras de la cúpula actual. El gran ausente en Vistalegre IV será Pablo Iglesias, que ha decidido no acudir a Alcorcón para, en palabras de Echenique, «no tutelar» los nuevos liderazgos. Justo antes de marchar, el exvicepresidente señaló a Belarra como la persona más preparada para pilotar la nave de Podemos y a la vicepresidenta gallega Yolanda Díaz como la mejor candidata de la coalición Unidas Podemos a las siguientes elecciones estatales. Díaz tampoco estará presente en Alcorcón, pero a diferencia de Iglesias, esto no es ninguna novedad, ya que técnicamente continúa siendo una representante de Esquerda Unida, fuerza integrada en Unidas Podemos tras el famoso pacto de los botellines entre Iglesias y Garzón. Además, tiene un viaje a Luxemburgo.