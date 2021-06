Pablo Echenique desliza que no tardará «mucho» en dejar la política

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique J. Hellín. POOL

El proceso de renovación que está viviendo Podemos desde el adiós de Pablo Iglesias a la política institucional el pasado 4 de mayo, tras los discretos resultados del partido en las elecciones madrileñas, va más allá de la Asamblea Ciudadana en la que se elegirá este domingo al nuevo secretario general de la formación. El portavoz parlamentario Pablo Echenique ha sugerido este viernes que no tardará «mucho» en volver a su profesión, la de físico teórico en el CSIC, y que aún no ha decidido si irá en las listas moradas de las próximas elecciones generales.

Echenique se ha declarado «defensor» de que no se debe estar «mucho tiempo en política». En una entrevista en Aragón Radio, el portavoz ha señalado, pese a ello, que no ha «pensado» lo suficiente «para tomar una decisión así» y que «tendría que hablar» con sus compañeros.

También ha puesto de ejemplo al exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, para insistir en que en Podemos no vienen a la política «para hacer una carrera profesional». «Después de estar solamente siete años en política se ha ido a su casa. Yo creo que eso tiene que ser una seña de identidad en Podemos, también para mí. Y aunque no he tomado la decisión, estoy dando bastantes pistas», ha incidido.

En esta línea, y aunque su «caso no ha sido tan grave» como el de Iglesias, Echenique ha denunciado el «acoso» que ha tenido que sufrir al ser una «figura de primera línea» de una «formación como» la morada.

Fuentes del partido descartan que la salida de Echenique se vaya a producir en breve. Además, recuerdan que en Podemos existe una limitación de doce años de mandato para cargos internos y públicos. «Ni los cargos públicos ni los internos pueden quedarse más en Podemos a no ser que, de manera muy excepcional, lo voten los inscritos», zanjan.

Echenique pertenece al grupo que fundó Podemos en enero del 2014 y consiguió una de las actas de eurodiputado en las elecciones Europeas de aquel año, las primeras a las que concurría el partido. Por tanto, ha cumplido este mes de junio siete años y cinco meses como miembro de la formación.