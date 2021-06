Sánchez y Biden se reunirán por primera vez el lunes con el Sáhara como telón de fondo

Bienvenido Velasco | EFE

Pedro Sánchez y Joe Biden aún no han cruzado una palabra, pero este lunes pondrán fin a esa incomunicación con la reunión que mantendrán en Bruselas durante la cumbre de la OTAN. Será la primera conversación entre ambos gobernantes desde la llegada del demócrata a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero.

La Moncloa no ha proporcionado detalles del encuentro, solo que será «una conversación, no un saludo de pasillo», y que será «breve». La Casa Blanca ni eso. La cita no figura, por ahora, en la agenda del próximo lunes del presidente norteamericano, que comenzó este miércoles una larga gira europea.

El temario de la reunión aún no está cerrado. «Estamos ajustándonos», explicó ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, que calificó de «muy, muy bueno» el momento para verse por primera vez. La cita, explicaron fuentes gubernamentales, lleva fraguándose varias semanas, y el empujón definitivo, según informó La Sexta, lo dieron el pasado lunes los jefes de gabinete de ambos presidentes, Ron Klain e Iván Redondo, tras una larga charla.

Sánchez acudirá a la cita con dos temas prioritarios, la posición norteamericana en la controversia por el Sáhara Occidental, y la celebración de la cumbre de la Alianza Atlántica del próximo año que España aspira a organizar. El primer asunto es clave para el Gobierno español en plena crisis de sus relaciones con Marruecos tras la avalancha de inmigrantes magrebíes en Ceuta instigados por las autoridades de Rabat. Un gesto hostil que fue la respuesta a la negativa de Madrid a secundar el paso dado por Estados Unidos en diciembre, cuando reconoció la soberanía marroquí sobre la excolonia española. Fue una de las últimas decisiones de Donald Trump como presidente. España busca una revisión de esa postura para volver al marco auspiciado por Naciones Unidas de alcanzar una solución negociada. Biden, por el momento, no ha corregido ese enfoque, aunque el portavoz del secretario de Estado norteamericano, Ned Price, afirmó el miércoles que «existen diferencias muy importantes y profundas» respecto a la administración Trump sobre el Magreb. Con el Sáhara Occidental, explicó el portavoz, «estamos consultando en privado con las partes sobre la mejor manera de detener la violencia y lograr un acuerdo». Pero, añadió Price, todavía «no hay nada que anunciar».

Éxito diplomático

Sánchez requerirá además el apoyo de Biden para que la OTAN celebre en Madrid la cumbre del próximo año. En el 2022 se cumple el cuadragésimo aniversario del ingreso de España en la organización. Las expectativas son «buenas», afirman en el Gobierno, pero el espaldarazo norteamericano podría ser el empujón definitivo.