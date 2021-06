Carmen Calvo, sobre los indultos: «No voy a contestar a nada que no ha ocurrido»

Juan Carlos Hidalgo | EFE

Con Pedro Sánchez de gira fuera del país, su vicepresidenta Carmen Calvo asumió el liderazgo en la sesión de control a la que se sometió el Gobierno este miércoles en el Congreso, en la que los indultos a los presos secesionistas catalanes que planea el Ejecutivo y la manifestación convocada este domingo para mostrar el rechazo a los mismos, en la que coincidirán los líderes del PP y de Vox, coparon buena parte del debate.

Ante la ausencia de Sánchez, el jefe de la oposición, Pablo Casado, cedió su turno a la portavoz parlamentaria del grupo popular, Cuca Gamarra, que se interesó por la medida de gracia a los presos del 1-O. «No voy a contestar a nada que no ha ocurrido, ¿o es que van a inventar ustedes el control preventivo en esta Cámara?», cuestionó la número dos del Ejecutivo. «Quien calla, otorga», respondió la exalcaldesa de Logroño. «La decisión está tomada, lo único a lo que están esperando es al momento perfecto», recriminó.

Gamarra advirtió a Calvo que ellos indultos provocará una considerable caída en sus apoyos electorales, una pérdida que se inició con los «275.000 votantes socialistas que ya les han abandonado el 4-M», fecha en la que se celebraron las pasadas elecciones autonómicas de Madrid.

«¿Admiten que hay presos políticos? ¿Porqué no hablaron de indultos durante las campañas de las generales y las catalanas? Los españoles no quieren a un presidente que iguala justicia con venganza», concluyó.

Carmen Calvo reaccionó con dos cuestiones previas. En primer lugar, con la adaptación de una célebre frase del expresidente estadounidense Abraham Lincoln: «La mejor justicia no es siempre la mejor política». En segundo término, pidiéndole a Gamarra que no se preocupase «de los militantes de mi partido, preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón», dijo, en referencia a los barones populares como Feijoo, Mañueco o Bonilla, que confirmaron que no estarán el domingo en Madrid por problemas de agenda. «España no necesita a la ultraderecha, ya los tenemos a ustedes. No son alternativa, no tienen ningún proyecto, por eso se van a Colón, a seguir enfrentando España con Cataluña», dijo Calvo.

La vicepresidenta destacó que la actuación del Gobierno en Cataluña solo busca «resolver de manera constitucional y digna el desastre» que han heredado a consecuencia de las políticas de Rajoy.