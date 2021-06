PP y Vox pactan que Eugenia Carballedo presida la nueva Asamblea de Madrid

No hubo sorpresas y la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, logró sacar adelante su propuesta para que María Eugenia Carballedo fuese elegida este martes como presidenta de la Asamblea. La amplia mayoría salida del triunfo de la dirigente popular en las elecciones del pasado 4 de mayo facilitó su designación, allanada a última hora gracias a un acuerdo con Vox mediante el que ambas formaciones políticas se comprometen a presentar una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía con el objetivo de reducir el número de diputados regionales de manera considerable y pasar de los 139 actuales a 69, una disminución para la que necesitarán recabar el apoyo al menos de Más País o del PSOE, al requerir de una mayoría de dos tercios de la Cámara.

En un breve discurso dirigido a los diputados autonómicos, Carballedo se refirió a la nueva legislatura que comenzó a andar este martes y que comprenderá como máximo de dos años de duración como un tiempo «cargado de esperanzas y de retos» a consecuencia de la «histórica participación» electoral. Asimismo, la exconsejera de la Presidencia se comprometió a ser «la presidenta de todas sus señorías, sin excepción», garantizando que pese a la amplia mayoría de la que disfruta su formación en la Cámara, velará por la salvaguarda del principio de «equidad».

Podemos, fuera de la Mesa

A Carballedo la acompañarán en la Mesa tres compañeros del PP: Jorge Rodrigo (vicepresidente primero), José María Arribas (secretario primero), y Francisco Galeote (secretario tercero). Los populares cedieron sus votos para que la vicepresidencia segunda recayera sobre Ignacio Arias Moreno, de Vox. Las fuerzas de izquierda también se aliaron para que salieran adelante sus propuestas, por lo que los otros dos puestos se los reparten el socialista Diego Cruz, designado como secretario segundo, y la diputada de Más Madrid Esther Rodríguez, vicepresidenta tercera. De este modo, Podemos se queda sin presencia en el órgano de gobierno de la Asamblea de Madrid.

Tras la elección de los miembros de la Mesa, los diputados juraron o prometieron el cargo. Según trasladaron fuentes de la Comunidad, está previsto que el debate de investidura y la correspondiente votación se celebre a finales de la próxima semana y que el sábado 19 Ayuso pueda tomar posesión como presidenta.

La oportunidad de Ayuso para soltar lastre en su nuevo gobierno

El despeje de un problema. Con esta expresión se refieren fuentes en la política autonómica a la elección por parte de Isabel Díaz Ayuso de la nueva presidenta de la Asamblea de Madrid. María Eugenia Carballedo Berlanga (Madrid, 1971) fue en la pasada legislatura la consejera de la Presidencia de la Comunidad, cargo desde el que mantuvo algunos roces con Ayuso, la gran mayoría de estos a consecuencia de Telemadrid, el canal autonómico sobre el que Ayuso era partidaria de una profunda reforma para que no fuese tan crítico con el Ejecutivo regional, una actuación sobre la que Carballedo ejerció como freno para que finalmente no se llevase a cabo. La relación se enturbió, pero no lo suficiente como para quedar condenada al ostracismo, por lo que la presidenta madrileña apreció en este puesto una oportunidad para soltar lastre a la hora de conformar el nuevo Gobierno que está perfilando, especialmente cuando la presidencia de la Asamblea no se prevé un cargo tan determinante en una legislatura en la que disfruta de una plácida mayoría.

Licenciada en Derecho por la Complutense, la nueva presidenta de la Cámara autonómica entró en la política de la mano de Ignacio Astarloa, llegando a lograr un acta de diputada en Las Cortes en el 2008 en sustitución de Eduardo Zaplana tras la renovación en el partido implantada por Rajoy y que motivó su fichaje en Telefónica.