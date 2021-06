El robot submarino encuentra una botella de oxígeno y una sábana en la zona donde se busca a Anna y a Olivia

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño está dotado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino Miguel Barreto | Efe

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño, equipado con un sonar y un robot submarino, ha localizado este lunes en la zona donde se busca a las niñas Anna y Olivia, desaparecidas hace casi seis semanas, una botella de oxígeno y una sábana bajo el mar, informaron a Efe fuentes próximas a la investigación.

Estos dos objetos serán analizados para comprobar si tienen relación con los hechos, y en el caso de la botella de oxígeno, si pertenece al padre de las niñas, aficionado a la pesca submarina.

Las fuentes detallan que las botellas de oxígeno que se usan en submarinismo llevan un número de identificación y que cada vez que se rellenan se llevan a un lugar específico para comprobar si la presión es correcta, lo que queda registrado.

Este hallazgo se ha producido en el que en principio estaba previsto como último día de inspección del buque Ángeles Alvariño, cedido por el Instituto Español de Oceanografía, frente al litoral de Santa Cruz de Tenerife, que es donde ha realizado un rastreo en una superficie de unas diez millas cuadradas.

Fuentes de la investigación han trasladado a Efe que la Guardia Civil solicitará que se amplíe el período de búsqueda con el buque oceanográfico a tenor del avance que podría suponer este hallazgo.

La zona elegida para realizar el rastreo en el mar fue consensuada por la tripulación del Ángeles Alvariño y por la Guardia Civil a partir del geoposicionamiento del móvil de Tomás Gimeno la noche del 27 de abril, cuando se hizo a la mar en dos ocasiones.

En ambas, zarpó solo, sin la compañía de sus hijas, y fue visto embarcando varias maletas y bolsas que había traído en su coche.

La Guardia Civil ha realizado en las últimas jornadas una exploración con un equipo especial para hacer una simulación 3D a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del puerto para determinar el tamaño y el peso aproximados de los bultos que cargó el padre en su lancha aquella noche.

De vuelta de la primera de sus incursiones al mar, Tomás Gimeno fue interceptado por la Guardia Civil y propuesto para sanción porque se estaba saltando el toque de queda. Los agentes no encontraron nada sospechoso, pues a esa hora la madre aún no había denunciado la desaparición de las niñas.

Tras comprar un cargador para el móvil en una gasolinera cercana, el padre se embarcó de nuevo y su lancha fue localizada dieciséis horas más tarde a la deriva, vacía y sin ancla frente al Puertito de Güímar. Al cabo, fue hallada una silla de retención infantil perteneciente a la menor de las niñas.

Un amigo del padre cree que huyó a Sudamérica: «Ha cometido un error, que lo admita y vuelva»

Un amigo de Tomás Gimeno -padre de Anna y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife- cree que huyó con ellas a Sudamérica, descarta todas las hipótesis que apuntan a un desenlace fatal de esta historia y le suplica que rectifique. Toni Herrera, en declaraciones a la Cope Tenerife este domingo, también ha querido enviarle un mensaje a su amigo y que no complique más la dramática situación: «Ha cometido un error, que lo admita y vuelva».

«Los que lo conocemos seguimos creyendo que se fugó a Sudamérica con ellas. Además, sabemos que la Guardia Civil está investigando ahora otros barcos que hicieron movimientos extraños, pero está claro que esto no es fácil, todo lleva un proceso y no es tan rápido como quisiéramos», ha manifestado. En su opinión, el hecho de que los intensos rastreos del suelo marino en las inmediaciones del Puertito de Güimar no hayan encontrado nada significativo hasta ahora, refuerzan la teoría de que Gimeno «se subió a otra embarcación para irse y cruzar el mar».

Esta hipótesis ya la barajó hace un mes la Guardia Civil, al sospechar que Tomás Gimeno pudo escapar con sus hijas al Caribe y que en su extraña acción el pasado 27 de abril pudo contar con la colaboración de una o varias personas.

El Ángeles Alvariño busca a las niñas de Tenerife donde apareció el barco del padre a la deriva La Voz

Nuevo escrito de la madre

«Espero que donde estén Anna y Olivia se sigan sintiendo princesas». Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, ha vuelto a emitir este fin de semana un mensaje de esperanza, esta vez a través de la cuenta que la familia gestiona en la red social Instagram. «Que sigan siendo fuertes y que mantengan la esperanza de que su madre las está esperando», completa el mensaje.