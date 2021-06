Un amigo del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife cree que huyó con ellas a Sudamérica: «Ha cometido un error, que lo admita y vuelva»

Un amigo de Tomás Gimeno -padre de Anna y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife- cree que huyó con ellas a Sudamérica, descarta todas las hipótesis que apuntan a un desenlace fatal de esta historia y le suplica que rectifique. Toni Herrera, en declaraciones a la Cope Tenerife este domingo, también ha querido enviarle un mensaje a su amigo y que no complique más la dramática situación: «Ha cometido un error, que lo admita y vuelva».

«Los que lo conocemos seguimos creyendo que se fugó a Sudamérica con ellas. Además, sabemos que la Guardia Civil está investigando ahora otros barcos que hicieron movimientos extraños, pero está claro que esto no es fácil, todo lleva un proceso y no es tan rápido como quisiéramos», ha manifestado. En su opinión, el hecho de que los intensos rastreos del suelo marino en las inmediaciones del Puertito de Güimar no hayan encontrado nada significativo hasta ahora, refuerzan la teoría de que Gimeno «se subió a otra embarcación para irse y cruzar el mar».

Esta hipótesis ya la barajó hace un mes la Guardia Civil, al sospechar que Tomás Gimeno pudo escapar con sus hijas al Caribe y que en su extraña acción el pasado 27 de abril pudo contar con la colaboración de una o varias personas.

El Ángeles Alvariño busca a las niñas de Tenerife donde apareció el barco del padre a la deriva La Voz

Nuevo escrito de la madre

«Espero que donde estén Anna y Olivia se sigan sintiendo princesas». Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, ha vuelto a emitir este fin de semana un mensaje de esperanza, esta vez a través de la cuenta que la familia gestiona en la red social Instagram. «Que sigan siendo fuertes y que mantengan la esperanza de que su madre las está esperando», completa el mensaje.