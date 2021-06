Mueren tres jóvenes en Ciudad Real en un accidente provocado por un conductor que iba borracho y drogado

Coche de la Guardia Civil de Tráfico

Una menor de 16 años y dos jóvenes de 20 y 21 fallecieron este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en Argamasilla de Alba (Ciudad Real). El siniestro ocurrió pasadas las dos de la madrugada en pleno casco urbano de este pueblo de 7.000 habitantes, en la calle Encuentros esquina con la calle Melquíades Álvarez, una vía recta de gran longitud con vehículos aparcados a ambos lados en la que no resulta fácil alcanzar una alta velocidad.

El vehículo ocupado por los jóvenes -cinco en total- chocó frontolateralmente con otro coche en el cruce de ambas calles con el fatal desenlace para tres de ellos. Los otros dos ocupantes del turismo -dos chicas de 18 años- resultaron heridas muy graves -una con un fuerte hematoma en el tórax y la otra con lesiones cerebrales- y fueron trasladadas al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Según fuentes de este centro sanitario donde han quedado ingresadas, no se teme por sus vidas. En cuanto a los dos ocupantes del otro automóvil, un turismo de alta gama, el conductor resultó ileso y su acompañante, una joven de 17 años, ingresó en el mismo hospital con lesiones en el tórax aunque no estado no revestía gravedad.

El conductor del vehículo que chocó contra el de los jóvenes fue detenido horas más tarde como presunto autor de tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos contra la seguridad vial y dos de lesiones, ya que, al parecer, circulaba a excesiva velocidad por el centro de la localidad. Además, dio positivo por consumo de alcohol y drogas y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Tomelloso. El impacto de la colisión fue de tal magnitud que el coche ocupado por los cinco jóvenes fue arrastrado por el otro vehículo a lo largo de varios metros e impactó contra la ventana de una vivienda cercana.

Según informó el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, los dos chicos fallecidos son vecinos de esta localidad y la menor residía en Tomelloso. «En el pueblo estamos muy tristes y consternados por lo que les ha ocurrido a estos chicos tan jóvenes y en nombre de los vecinos quiero enviarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo a sus familias en estos duros momentos», añadió el alcalde, que decretó este lunes como día de luto oficial en el municipio.

Este es el segundo trágico accidente de circulación que vive el municipio en apenas dos semanas después de que a finales de mayo muriese una joven de 20 años al caerse con la moto en la que viajaba a las afueras de este pueblo. Este siniestro también es el segundo con un elevado número de víctimas mortales que registra Castilla-La Mancha en una semana tras el ocurrido el pasado domingo en Villanueva de Alcardete (Toledo) en el que cuatro mujeres de 23, 60, 66 y 68 años perdían la vida al colisionar el coche en el que se desplazaban con otro vehículo en el cruce de una carretera.