La comisión Kitchen pide al Congreso una prórroga hasta diciembre y estudia citar a Sáenz de Santamaría

La Mesa de la comisión del Congreso sobre la operación Kitchen, que investiga el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, acordó este jueves solicitar una prórroga de su agenda de trabajo, que inicialmente finalizaba el 30 de junio.

La intención es que el calendario se extienda hasta diciembre, ya que será necesario buscar otra fecha para interrogar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al exministro Jorge Fernández Díaz, y al expresidente Mariano Rajoy. Estos dos últimos deberían haber sido citados el próximo jueves, mientras que la declaración de Cospedal se aplazó sin fecha.

La decisión se adoptó gracias a la mayoría que PSOE y Unidas Podemos suman en la Mesa de la comisión, compuesta por dos socialistas, un representante del grupo morado y dos del PP, que votaron en contra de la prolongación de los trabajos. Vox, sin presencia en el órgano rector, se desmarcó de la decisión al tiempo que solicitaba que se incluyera en la lista de declarantes a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán «por su presunta implicación en los hechos». Podemos también estudia la citación a la ex número dos de Rajoy. Este cambio de planes se produce un día después de que se conociera la imputación de Cospedal y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por la trama de espionaje ilegal. Este último conoció la noticia mientras comparecía en la comisión y dijo no sentirse «sorprendido».

La ex secretaria general del PP, por su parte, acudió a declarar por la tarde, a la hora que estaba citada, pese a que el Congreso había aplazado por la mañana la cita sine die. La también exministra de Defensa se mostró visiblemente molesta y alegó no haberse enterado. Una versión que siguen sin compartir los servicios jurídicos de la Cámara, que aseguran haberse intentado poner en contacto con ella a través de su teléfono de contacto, en el que no respondió, y de su secretaria.

La traca final

La Mesa de la comisión se volverá a reunir el próximo martes para cerrar las fechas de los comparecientes restantes y, llegado el caso, si es necesario prorrogar los trabajos, decisión que deberá de ser votada en el pleno del Congreso antes de que finalice junio. Tanto PSOE como Unidas Podemos mantienen su intención de que tanto Cospedal como Fernández Díaz y Rajoy sean los últimos en intervenir «por ser las figuras de más alto calado político» cuando supuestamente ocurrieron los hechos investigados, según explicaron fuentes del grupo confederal morado.

La mayoría de los comisionados consideran que la exsecretaria general del PP solo debería someterse a las preguntas de los diputados una vez que haya declarado como investigada, el próximo 29 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del sumario del caso Kitchen.

Con la más que probable extensión de la comisión, otros partidos pretenden llamar a más comparecientes. ERC ya pidió en marzo, cuando se elaboró el calendario, que se incluyera al presidente del PP, Pablo Casado, a quien el PSOE pide ahora explicaciones tras la imputación de Cospedal.