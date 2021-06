El enfado de Cospedal al no ser avisada de la suspensión de su comparecencia en el Congreso tras ser imputada: «Me parece tremendo esto»

TVE

La exministra y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal no ocultó hoy su gran enfado ante las cámaras de TVE al no haber sido avisada con tiempo de que su comparecencia ante la comisión de investigación de la llamada operación Kitchen se había suspendido tras haberse conocido que ha sido citada por el juez instructor como investigada.

«Nadie me ha avisado del aplazamiento», ha asegurado a un equipo de TVE visiblemente enfadada. «Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada», dijo dirigiéndose a una periodista, a lo que añadió: «¿Usted es la que me lo tiene que decir? Pues ya lo siento, porque usted no es la que me lo tiene que decir. Y además me tendrán que decir que por qué la han suspendido ¿no?»

Tras pedir información a uno de los trabajadores del Congreso e insistir en que «a mí no me han comunicado nada», Cospedal se dirigió de nuevo hacia los informadores: «Hombre, hombre, me parece tremendo esto». «Para qué me van a desconvocar, qué tontería», remató.

La suspensión ha sido votada a puerta cerrada en la comisión tras la sesión matinal de comparecencias y los diputados recibieron el aviso a las tres de la tarde, apenas media hora antes del comienzo previsto para comparecencia Cospedal, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Cospedal, que tenía cita ante la comisión a las 15.30 horas, se presentó en el Congreso para cumplir con la comisión que investiga el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La suspensión ha sido avalada por todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra al sospechar que el PSOE busca alargar los trabajos de la comisión, y Vox, que ya no estaba en la sala. Los demás grupos sostienen que el cambio de la situación procesal de la exdirigente del PP afecta a la comparecencia y prefieren posponerla. Será la mesa de la comisión la que decida, en su caso, una nueva fecha.

Con la comparecencia de Cospedal este miércoles, la comisión ya solo tenía pendiente del listado inicial llamar al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente Mariano Rajoy, cuya comparecencia se calculaba para la próxima semana, el 10 de junio. Una vez que se terminen los interrogatorios, la comisión debe aprobar unas conclusiones antes del 30 de junio para después votar el dictamen en el Pleno del Congreso.