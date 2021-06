El Gobierno no se opone a que Junqueras esté en la mesa de negociación con la Generalitat

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 01/06/2021 14:01 h

El Gobierno no se opone a que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por sedición y cumpliendo su pena, se siente en la mesa de negociación entre el Ejecutivo y la Generalitat que Pedro Sánchez se ha comprometido a reabrir, tal y como ha propuesto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Pese a que esa mesa está conformada, según Moncloa, como un encuentro entre Gobiernos, y a que «en ningún momento se ha planteado la presencia en esa mesa de quienes no ostenten responsabilidades» en el Gobierno en Cataluña, «habrá que ver» cuando se produzca el encuentro en la Moncloa entre el presidente catalán, Pere Aragonès, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, si Junqueras está o no en ese foro.

«Se podría plantear», ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señalando que no se pueden adelantar presencias en esa mesa de negociación. «Sería especulativo hacer ningún posicionamiento sobre quiénes pueden participar o no en esa mesa. A lo largo de las próximas semanas las delegaciones trasladarán los nombres que la compondrán», ha señalado.

Lo que el Gobierno no se plantea en ningún caso es aplicar los indultos que ya prepara para los presos del procés al expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la Justicia y residente en Bélgica. «El criterio del Gobierno siempre ha sido que este señor tiene que ser juzgado por la Justicia española. No es de recibo. Una persona que se haya escapado, lo que tienen que hacer los tribunales, como con los otros protagonistas del procés, es juzgarlo», ha indicado Montero. «Ojalá podamos tener la extradición del señor Puigdemont para poder juzgarlo», ha dicho la portavoz.

Ese será el primer paso, ha dicho, «para que las cuestiones vayan por un camino que conduzca al reencuentro y la convivencia para coser heridas que nunca tuvieron que estar abiertas en canal sin que los gobiernos impidieran la declaración de independencia».

El Gobierno, según la portavoz, actúa en la cuestión de los indultos «con audacia y con valentía» y el presidente Sánchez «no se esconde detrás de nada» en lo que afecta a la situación en Cataluña, «como hacían otros gobiernos», según ha afirmado, «tapándose los ojos como los monos de Gibraltar».

La ministra se ha referido a la anunciada presencia de Vox, PP y Cs en esa manifestación y ha dicho que los tres partidos están «enfrascados» en el debate de que quieren ir, pero «que no se les vea». Algo que ha juzgado como «poco serio». «Nos retrotraen a una actitud de la derecha que fue contestada en las urnas. Esa unión no tiene ningún beneficio para el conjunto de los ciudadanos», ha indicado, añadiendo que «no todo vale en política» y «no todo se puede politizar».

La de este martes ha sido la primera reunión del Consejo de Ministros después del informe del Tribunal Supremo contrario a los indultos.