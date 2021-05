Casado no teme otra foto con Abascal e irá a la plaza de Colón a manifestarse contra el indulto

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 31/05/2021 20:10 h

La cuestión había suscitado dudas en la dirección del PP. Pero finalmente el líder de los populares, Pablo Casado, asistirá a la manifestación contra los indultos a los líderes del procés convocada para el 13 de junio en la madrileña plaza de Colón, lugar donde el 10 de febrero del 2019 se tomó la foto que la izquierda utiliza reiteradamente para equiparar a Casado con el líder de Vox, Santiago Abascal, con el que coincidió ese día. Entonces se trataba de reivindicar una «España unida» y ahora de protestar contra el perdón a quienes trataron de romper esa unidad. El PP parecía resistirse a repetir esa imagen en un momento en el que es el Gobierno el que se encuentra a la defensiva tratando de justificar los indultos. Y se planteaba que asistieran dirigentes del partido de menor rango. Pero finalmente se ha estimado que el coste de no acudir sería mayor para Casado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmó ayer la decisión y señaló que «todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente hasta el último afiliado», insistiendo en que el protagonismo será de la «sociedad civil». La concentración ha sido convocada por la plataforma Unión 78. «Nos vamos a seguir sumando desde ya a todas las manifestaciones en contra de esta medida que destruye la confianza de nuestra democracia», explicó el número dos del PP.

Arrimadas no aclara si irá

Los populares restan cualquier trascendencia al hecho de que Casado vaya a coincidir de nuevo con Abascal. Según García Egea, la foto que verdaderamente preocupa al PP es «la de Bildu con Adriana Lastra», vicesecretaria general del PSOE. «Me incomoda la foto de Sánchez firmando los indultos. O un Gobierno de coalición con la izquierda radical. Nuestros principios no dependen de quién acuda a la manifestación», señaló, añadiendo además que Vox «es democrático».

Quien mantiene la incógnita de si acudirá o no a Colón es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que este lunes evitó aclarar la cuestión. Se escudó para ello en la necesidad de no «hacerle el juego» a Pedro Sánchez para que «el titular o el protagonismo sea decir hoy si van a ir líderes políticos o no». Arrimadas, que no estuvo en la foto del 2019, en la que sí figuró Albert Rivera, insistió, igual que el PP, en que el protagonismo es de la sociedad civil.