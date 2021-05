Sánchez dice que el «coste» para España sería mayor si el Gobierno no concede los indultos

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 31/05/2021 16:37 h

«Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas tal y como están, enquistadas en el 2017». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ignoró de esta manera las críticas de dirigentes socialistas por la decisión del Ejecutivo de conceder el indulto a los presos del procés y también el supuesto coste político que podría tener esa medida. Sánchez aseguró que esos indultos permitirán «transitar de un mal pasado hacia un futuro mejor» de concordia y cohesión «entre los catalanes y entre Cataluña y el conjunto del país». Pero no quiso comprometer una fecha para su aprobación, a pesar de que desde el propio Ejecutivo se filtró que los indultos llegarán antes de agosto y después de las primarias del PSOE andaluz del 13 de junio. Según dijo, no puede dar una fecha porque hay que dejar trabajar el ministro de Justicia para resolver los once expedientes.

Sánchez enmarcó la concesión de los indultos en la necesidad de «retomar la vía política después de muchos años de desencuentro y judicialización» que ya anunció en su discurso de investidura. Según dijo, tras escuchar los informes preceptivos de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, contrarios a la concesión del perdón, el Gobierno tomará una decisión «en conciencia» y «no pensando tanto en los afectados como en los millones de catalanes y del conjunto del país» que, según dijo, quiere «vivir en convivencia y concordia» y superar el «desgarro emocional y político que supuso el 2017». Según Sánchez , lo que ocurrió entonces «no enorgullece a nadie ni en la Generalitat ni en el Gobierno».

Respecto a la exigencia del presidente catalán, Pere Aragonés, de que la mesa de negociación entre ambos Ejecutivos se retome de inmediato, Sánchez indicó que lo primero será recibir al recién elegido presidente catalán en la Moncloa, como corresponde a la cortesía institucional, y «después ya habrá tiempo para reunirse no una vez, sino muchas veces».

Durante la rueda de prensa en Alcalá de Henares (Madrid) junto al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, Sánchez confirmó la intención del Gobierno de reformar a la baja la pena el delito de sedición. Según indicó, «España en 2017 aprendió una lección» sobre «cuán desacoplado» estaba nuestro Código Penal en relación con el de otros países europeos. Por ello, el Gobierno se propone «actualizar esos delitos en nuestro Código Penal y homologarlos a los de países avanzados».