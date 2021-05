Los independentistas urgen a Pedro Sánchez a otorgar rápido el indulto y convocar la mesa de negociación

0

La Voz de Galicia G. B.

Redacción / La Voz 30/05/2021 18:47 h

Los líderes independentistas instan a Pedro Sánchez a conceder ya los indultos a los presos del procés, pero le advierten al tiempo de que ese paso no será suficiente. «Si es una invitación honesta para resolver el conflicto político, que sea valiente y nosotros no fallaremos», afirmó el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, condenado por sedición y uno de los posibles beneficiarios del indulto, sobre la apelación de Pedro Sánchez a la concordia y no al castigo. En una entrevista en El Periódico, Sànchez aclaró sin embargo que la solución no pasa por las medidas de gracia, sino por «la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación». El exlíder de la ANC insiste en que, pese al informe del Tribunal Supremo, que rechaza el indulto al no apreciar arrepentimiento, no tiene por qué pedir «perdón». «Más bien algunos nos han de pedir perdón, no a mí, sino al país [Cataluña]. Los indultos los veo como una oportunidad para que el Gobierno repare el daño que nos ha causado el Estado», señala Sànchez.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió a Pedro Sánchez «no especular con los indultos y tomar una decisión justa y que sea rápida». Instó a retomar la mesa de diálogo antes del verano y reveló que ha mantenido un contacto por WhatsApp con el presidente del Gobierno y ambos se han emplazado a «tener una conversación tranquila la semana que viene, con suficiente tiempo para poder preparar todo lo que está por venir».

El vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, apuntó en la misma dirección que Jordi Sànchez afirmando que los indultos «resuelven siete casos, pero no resuelven ni el exilio ni los 3.000 encausados por el proceso independentista». Advirtió de que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat es solo «un primer paso para solucionar el conflicto», pero el objetivo es la amnistía y la independencia.

«Lo que resuelve realmente el conflicto es poner encima de esa mesa de diálogo tres grandes temas: el reconocimiento por parte del Estado de Cataluña como sujeto político que puede negociar de tu a tu; la represión y la amnistía» y un referendo de autodeterminación, dijo. Y adelantó ya que si en esa mesa no se obtienen los resultados esperados, se procederá a «preparar un posible segundo embate que tendrá que estar consensuado con todo el independentismo».