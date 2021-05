El PP considera  «una burla» el «indulto reversible» que el Gobierno prepara para los presos del «procés»

0

30/05/2021 13:33 h

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró «una burla» el «indulto reversible» que el Gobierno se estaría planteando aprobar para los condenados del procés. «Si vuelven a violar la ley, no se preocupe que vendrá un juez que sentenciará y condenará a la cárcel», ha contrapuesto Martínez-Almeida, en referencia a la información publicada en el diario El País, que indica, tal y como ya publicó La Voz de Galicia, que el Ejecutivo prepara un indulto «limitado» que mantendría la pena de inhabilitación y estaría condicionado, a que los presos no vuelvan a delinquir. En ese caso, sería anulado.

«El efecto práctico del indulto reversible es ninguno, porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión», ha destacado Almeida. Por ello, ha pedido que «no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito», ha insistido.

El Gobierno tiene ya decidido conceder la medida de gracia y lo hará antes de que llegue el mes de agosto. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prepara con un equipo de colaboradores los fundamentos que se argumentarán, para evitar que los indultos pudieran ser anulados tras el previsible recurso de Vox, que tendrá que ser analizado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los indultos serán parciales, porque tras el informe en contra del Supremo no es posible un indulto total, en individualizados. Se perdonarán años de prisión pendientes a cada condenado en cantidad suficiente para permitir su salida inmediata de la cárcel.