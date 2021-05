Sánchez se reafirma sobre los indultos: «Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 26/05/2021 10:35 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar a entender este miércoles que es proclive a conceder el indultos a los independentistas condenados por el procés, al reafirmarse en que la decisión que tome será «a favor de la convivencia entre todos los españoles», porque «hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia».

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta al presidente del PP, Pablo Casado, quien le ha avisado de que hacer cumplir la ley no significa «venganza ni revancha», ni «dar un golpe a la legalidad» es un valor constitucional, informa Europa Press.

«Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia», ha denunciado el líder de los populares, al tiempo que ha asegurado que esta decisión que no es más que un «pago» a sus socios parlamentarios independentistas, para «seguir en el poder».

Acusa Casado a Sánchez de traicionar su palabra, el código ético del PSOE y a la Constitución y ha reiterado que recurrirá los indultos ante el Tribunal Supremo porque para conceder la medida de gracia hace falta «arrepentirse y comprometerse a no reincidir» y los socios de Sánchez no lo cumplen, recoge Efe.

Calvo acusa al PP de «deslealtad»

La vicepresidenta Carmen Calvo ha acusado de «deslealtad» al PP porque, según ha dicho, no ha ayudado «nada» durante la pandemia y la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le ha replicado que lo que va a hacer es Ejecutivo es dejar España «como un solar».

En un nuevo intercambio de acusaciones de las dos dirigentes políticas en la sesión de control en el Congreso, la portavoz del PP a dicho que el Gobierno de coalición es «incapaz» de resolver los problemas actuales y en cambio se dedica a hablar de lo que sucederá en el 2050. «Más España del siglo XXI y menos odisea en el espacio», se ha burlado, remarcando que ese Plan 2050 no puede «tapar tanta incompetencia».

A su juicio, solo hay dos cosas seguras con este Gobierno, «que siempre mienten y que siempre van a subir los impuestos», a lo que ha añadido una tercera, «indultar a golpistas». «Van a dejar este país como un solar -ha proclamado-. Los españoles solo quieren soluciones ya y que Pedro Sánchez salga del Gobierno cuanto antes».

Tras recordar a Gamarra que son las urnas las que deciden los gobiernos, la vicepresidenta ha replicado que «el problema más grave de deslealtad de la política española es la manera de hacer oposición del PP», al que acusa de estar «en la algarada continua». «No han ayudado en 16 meses de pandemia ni una sola vez en ni una sola cosa», ha dicho.

Calvo ha defendido el Plan 2050 como un ejemplo de «mirada larga» hacia el futuro y se ha quejado de que el PP siga «con la mirada corta», sin hacer aportaciones y encima estando «en rebeldía» con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo por tener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Vox ve al Gobierno como «una oportunidad» para los enemigos de España

Vox ve al Gobierno de Pedro Sánchez como «una gran oportunidad» para todos los enemigos de España debido a su «indolencia y debilidad», a lo que la vicepresidenta Carmen Calvo ha replicado preguntando a qué han ayudado ellos «contra la violencia» visitando Ceuta en plena crisis con Marruecos.

En su habitual duelo de los miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha acusado al Ejecutivo de «indolencia» y «debilidad para defender la nación». De ellas, ha dicho, se aprovechan los partidos separatistas, pero también «se ha unido» ahora Marruecos.

«Para los españoles este Gobierno es un peligro, pero para quienes quieren acabar con España su Gobierno es una gran oportunidad», ha acusado insistiendo en señalar al Ejecutivo de coalición como «un verdadero peligro para la democracia».

Espinosa ha incluido en esta acusación los «pactos» de la Moncloa con Bildu o partidos independentistas. Y ha recordado que hace casi 20 años el PSOE apoyó la Ley de partidos. «¿Qué ha cambiado desde entonces? Que hoy son sus socios en la dirección del Estado», ha lamentado. En cambio, cree que el Gobierno «querría» ilegalizar a Vox.

La vicepresidenta ha respondido a estas acusaciones ensalzando la «convivencia» de «ideas diferentes» en democracia, algo que cree que a Vox «le cuesta» aceptar, y ha puesto también en valor la «estructura territorial» de España. «El día que la acepten, el país entrará en vía de tranquilidad política», ha recomendado.

En este punto, Calvo ha preguntado a Vox «a qué ha ayudado a la violencia yendo a Ceuta», después de la tensión generada en la visita del presidente del partido, Santiago Abascal, a la ciudad autónoma esta semana.

PNV y Bildu avisan a Sánchez que debe cumplir pactos para avanzar legislatura

Los socios de Gobierno, PNV y EH Bildu, han avisado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que debe cumplir con sus pactos de investidura para poder avanzar la legislatura, tanto derogando la reforma laboral como traspasando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi.

«De vez en cuando hay que mirar al suelo porque nos podemos encontrar con guijarros que por inadvertidos no se sepan están ahí y puedan echar a perder las cosas. Tenemos que ir concretando las políticas», ha advertido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, a Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso.

Esteban, que le ha incidido en que está tan interesado como él «en que esta legislatura tenga éxito, porque las legislaturas son para finalizarse» ha avisado al Gobierno de que debe concretar si habrá reforma laboral, de las pensiones o si ejecutará el presupuesto pactado en máquina herramienta, a lo que Sánchez le ha respondido que la «cogobernanza» estará presente hasta finales del 2023.

También la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha advertido al presidente del Ejecutivo que la «agenda progresista es más necesaria que nunca, pero no llega» y le ha criticado que no cumpla con todo lo que prometió.En este sentido, le ha recordado sus compromisos de derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza y le ha pedido que no ceda espacio a la derecha porque «lo gana el autoritarismo».

Sánchez, por su parte, ha repasado las leyes progresistas que ha aprobado ya el Ejecutivo como la ley de protección a la infancia, de Cambio Climático, de igualdad retributiva salarial, o del ingreso mínimo, y ha reiterado que su Ejecutivo está «cumpliendo todos los objetivos marcados y encima en medio de una pandemia y sin el apoyo de la bancada conservadora». «Este es un gobierno progresista», ha zanjado Sánchez.