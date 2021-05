¿Quién está detrás de las peticiones de indulto?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. Gorriarán

Madrid / Colpisa 26/05/2021 19:40 h

Ninguno de los doce condenados por el procés, nueve de ellos encarcelados, ha pedido su indulto al Gobierno. Es más, tras el juicio del Tribunal Supremo lo rechazaron con vehemencia porque, decían, no tenían nada de qué arrepentirse ni había razones para pedir perdón. Ahora guardan silencio ante la posibilidad de beneficiarse de la medida de gracia.

La Unión General de Trabajadores solicitó el indulto para la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, exdirigente de la central sindical de inspiración socialista y condenada a doce años de prisión. Los expresidentes del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert, Ernest Benach y Heribert Barrera también lo reclamaron para su sucesora en el cargo, Carme Forcadell, condenada a once años y medio de cárcel.

El abogado Francesc Jufresa se dirigió en diciembre del 2019 al Ministerio de Justicia para pedir el indulto de los doce condenados. «No he hecho esto por indicación ni por petición de ningún de ellos. Lo he hecho por mi conciencia personal, jurídica y política, no para que nadie me dé las gracias». Parece cierto que iba por libre porque ninguno de los condenados tiene relación con él.

Jufresa, que se considera catalanista no independentista, es conocido en Cataluña por sus apariciones en televisión sobre asuntos controvertidos. Planteó, por ejemplo, que el Gobierno indultase al Barça tras ser condenado por los delitos fiscales cometidos en el fichaje del jugador Neymar debido a «la furia antibarcelonista» del fiscal.