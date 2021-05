Casado culpa a Podemos de la crisis con Marruecos y exige a Sánchez que rompa con sus socios

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 20/05/2021 18:46 h

La actitud de Pablo Casado en torno a la crisis abierta con Marruecos mantiene desconcertado al Gobierno. Tras la dura intervención en la sesión de control del miércoles, en la que cargó contra Pedro Sánchez por sus «errores diplomáticos», el líder popular cambió el tono por la tarde -después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, pidiera «política de Estado» en este asunto-, y precisó que «la culpa» es de Marruecos y el PP apoya al Gobierno. Desde el PP se llegó a admitir incluso que Casado no se había explicado «bien» y que estuvo poco «cordial» en un asunto de Estado. El Ejecutivo creía que regresaba la tregua. Pero ayer, sin embargo, Casado recuperó su discurso más hostil contra Sánchez.

El líder popular volvió a situar el origen del conflicto en España y culpó de ello a Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición». «Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa su acuerdo con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática con Marruecos», señaló. El PP acusa a Podemos de defender que Ceuta y Melilla no son españoles y de haber provocado la ira de Rabat por exigir la autodeterminación del Sáhara en vísperas de una cumbre con Marruecos. «A España no se le echan pulsos, pero no es necesario ir sembrando agravios innecesarios como los que hemos visto por parte de Podemos sin que el señor Sánchez les lleve la contraria», sostuvo,

«Con el PP no habría ocurrido»

«¿Con quién está Pedro Sánchez? ¿Con la oposición leal o con sus socios de Gobierno? Ayer Podemos insinuó que Ceuta y Melilla no son españoles», dijo Casado, devolviendo así la pregunta que le formuló Sánchez en el Congreso para que aclarar si apoyaba al Gobierno o estaba en su contra. La reacción de Pedro Sánchez, que acusó a Casado de ser «desleal» no solo con su Ejecutivo sino con los intereses de España, no ayuda tampoco a que Gobierno y oposición encuentren un punto de equilibrio que les permita hablar con una sola voz en un grave conflicto diplomático. «Pido responsabilidad y no esa sobreactuación falsa de intentar buscar culpables en los que hemos tendido la mano», señaló el líder popular, que aseguró que «los responsables de esta crisis no están en la oposición, están en el Gobierno».

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmó que Casado se reunió la pasada semana con dos partidos políticos marroquíes porque «vio venir esta crisis» con el país vecino y tuvo «mucha más visión» que Sánchez. Según afirmó, si el PP estuviese gobernando España esto «no habría ocurrido».