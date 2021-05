El 70 % de los ciudadanos aplauden la retirada de Pablo Iglesias de la política

0

La Voz de Galicia Ramón Gorriarán

Madrid / Colpisa 22/05/2021 05:00 h

Es improbable que Pablo Iglesias pensara que se le iba a echar tan poco de menos ni que su adiós a la vida política iba a concitar tanto consenso favorable. Sabía que su figura focalizaba la animadversión hacia Unidas Podemos, pero es dudoso que fuera consciente del tamaño del rechazo.

La encuesta de GAD3 señala que el 69,5 % de los consultados valoran de forma positiva su retirada de la primera fila del escaparate público.

Apenas el 16,4 % creen que es negativo para la vida política, y al 12,2% les da igual.

Sabido era que el ex secretario general de Unidas Podemos despertaba amores y odios, sin espacio apenas para las posiciones intermedias. Lo llamativo es que los sentimientos negativos sean tan superiores a los positivos. Que siete de cada diez ciudadanos aplaudan su retirada es indicativo de que no solo suscita el rechazo dentro de la derecha, también lo hace entre la izquierda, a pesar de que fuera despedido con buenas palabras por muchos dirigentes del PSOE, Más Madrid y de las fuerzas independentistas y nacionalistas. Por si quedaban dudas, queda claro en el estudio que, fuera del electorado morado, Iglesias no era una figura popular.

Por el contrario, la mayoría estima que es un dato positivo para la vida política nacional que la popular Isabel Díaz Ayuso haya ganado con autoridad las elecciones en Madrid el pasado 4 de mayo. El 51,2 % de los consultados en un estudio de ámbito nacional, no circunscrito a la Comunidad de Madrid, consideran que es una buena noticia que la dirigente del PP se haya convertido en una estrella emergente con su victoria.

El 31,7 %, por el contrario, valoran su triunfo de forma negativa, y para el 13,5 % es indiferente.

Este amplio respaldo avalaría sus aspiraciones políticas nacionales, aunque la presidenta madrileña se ha cuidado mucho de mostrar sus cartas y se ha limitado a señalar que solo piensa por ahora en los dos años de mandato que tiene por delante hasta las próximas lecciones autonómicas en mayo del 2023.

El sorpasso de Más Madrid

Pero quizá la sorpresa más llamativa de las elecciones madrileñas fue el sorpasso de Más Madrid, que se convirtió en la primera fuerza de la izquierda por delante del PSOE. Un adelantamiento que ha sido bien recibido en el resto de España. El 46,6 % de los consultados lo valoran positivamente, para el 23 % es negativo y al 20 % les deja igual.

El reto para el partido que lidera Íñigo Errejón con el nombre de Más País es trasladar el éxito autonómico a escala estatal. La buena valoración del resultado en Madrid es un punto de partida favorable, pero tropieza con la rémora de la carencia de una organización territorial.

Un terreno en el que el PSOE lleva décadas de ventaja a un partido de nuevo cuño y que tiene la ambición de ocupar el espacio de los verdes en otros países europeos.

Las elecciones madrileñas también depararon hechos con valoraciones desfavorables. La desaparición de Ciudadanos en la Asamblea regional después de haber sido la tercera fuerza en las anteriores elecciones es un hecho negativo para el 45,6 % de los entrevistados en toda España. El 34 %, por el contrario, consideran que es un dato positivo y el 15% no lo ven ni bien ni mal.

El desplome naranja en Madrid ratificó la trayectoria descendente del partido liberal desde las elecciones generales de noviembre del 2019.

Se estrelló en las catalanas de febrero pasado y desapareció en Madrid en medio de una descomposición general. Pero el hecho de que se considere un dato negativo su muerte política demuestra que existe una corriente de opinión favorable a la presencia de fuerzas de centro que ejerzan el papel de bisagra entre la izquierda y la derecha.