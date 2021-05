Sánchez acusa al PP de desleal y Casado le exige un cambio en la política exterior por la crisis con Marruecos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 19/05/2021 10:31 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP de ser desleal no solo con el Gobierno sino con los intereses generales de España por hacer oposición e intentar derribar al Ejecutivo utilizando la crisis con Marruecos.

Sánchez y Casado han protagonizado un cara a cara sobre la avalancha de inmigrantes irregulares que lograron entrar en Ceuta desde Marruecos en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso. Aunque la pregunta inicial del líder del PP se refería a la negativa del Gobierno para aprobar un plan B jurídico tras el fin del estado de alarma, el debate se ha centrado en la crisis con Marruecos.

Casado ha reiterado que el Ejecutivo tiene el apoyo de su partido ante esta situación, pero a renglón seguido ha lamentado que lo ocurrido sea «la crónica de una crisis anunciada» debido a los errores diplomáticos del Gobierno. Por eso ha pedido a Sánchez que rectifique al tiempo que ha asegurado que «el caos» del Gobierno es la mayor debilidad de España en el exterior.

«Ha demostrado que le queda grande el Gobierno. No ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis internacional», ha añadido antes de asegurar que hay más lealtad en la oposición que en el Consejo de Ministros.

Una intervención tras la que Sánchez ha pedido a Casado que aclare si realmente apoya o no al Ejecutivo ante la crisis con Marruecos, ya que sus palabras cree que demuestran que utiliza cualquier calamidad o «el desafío de un tercer país, Marruecos» para tratar de derribar al Gobierno. Pero ha advertido de que no lo va a lograr y ha acusado al PP de ser desleal no solo con el Ejecutivo, sino con los intereses generales de España. «Queremos saber de qué lado está la oposición», ha insistido el presidente del Gobierno, tras lo que Casado le ha respondido: «La deslealtad en política exterior es usted».

Vox habla de «invasión»

En este mismo debate, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que en Ceuta se está produciendo una «invasión» por parte de Marruecos y la ha atribuido a la «debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez; a lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respondido pidiendo apoyo para el Ejecutivo «legítimo y constitucional».

Espinosa considera que Marruecos «ha visto un Gobierno débil» y además se siente «respaldado» por Estados Unidos, por lo que ha impulsado «de forma organizada» una «invasión para tomar Ceuta». Frente a esto, ha denunciado que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no demuestra «firmeza y contundencia» para defender las fronteras españolas.