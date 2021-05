Diego Mateos, alcalde de Lorca: «El lorquino tiene grabado ese día, esa hora, ese minuto; cuando sentimos un golpe aún se nos remueve el alma»

0

La Voz de Galicia G.R.

Madrid / La voz 18/05/2021 05:00 h

El alcalde actual de Lorca, Diego Mateos, recuerda la catástrofe una década después. Tras el seísmo, la ciudad se recuperó con la colaboración de los vecinos, las Administraciones y las instituciones que se solidarizaron.

-¿Cómo vivió aquel 11 de mayo?

-Es un día que nos encoge el alma. Fueron momentos de mucho miedo, de mucha confusión, de mucho dolor y de mucho desconocimiento. No sabes cómo están tus familiares porque se cayeron las redes telefónicas. Conforme iban llegando las noticias de muertes... Siempre lo recuerdo con sensación de miedo inmediato, después de desasosiego e inquietud por las consecuencias.

-¿Cuál es la situación actual de la ciudad?

-Diez años después, estamos bastante mejor. Las nueve vidas no se van a poder reparar nunca, por eso los homenajeamos hace unos días. La ciudad está muy avanzada. En infraestructuras estamos casi al 85-90 % reparado. Se pueden contar con los dedos de la mano aquellas familias que no han recuperado su vivienda, y se debe a cuestiones de índole jurídica. En el patrimonio artístico queda alguna cuestión, como la iglesia de San Juan. No estamos recuperados al cien por cien, pero sí en un porcentaje muy alto.

-¿Está Lorca ahora más preparada?

-Nadie quiere que haya terremotos, pero hace una semana en Granada hubo un enjambre sísmico. Aquí se ha mejorado la técnica constructiva, con normativas que mejoran la seguridad. Los servicios de emergencia están más coordinados. La población también está más preparada.

-La ciudad reconstruida, pero ¿se recupera la ciudadanía?

-Se recupera poco a poco. Cualquier ciudadano tiene grabado ese día, esa hora, ese minuto. Todos sabemos qué estábamos haciendo. Cuesta recuperarse psicológicamente. Aún hoy, cuando sentimos un golpe, un camión o un avión, se nos remueve el alma. La ciudadanía se ha recuperado, pero nos queda dentro ese pequeño miedo.

Desde el 2019, Diego Mateos es alcalde, cargo en el que sucedió a Francisco Jódar