Yanis Varoufakis arremete contra la formación morada: «Podemos ya es Pudimos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 17/05/2021 18:34 h

El economista y exministro de Finanzas griego por la Coalición de la Izquierda (Syriza) Yanis Varoufakis se ha mostrado muy crítico con el exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien renunció a todos sus cargos políticos tras los resultados de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Varoufakis explica en una entrevista al diario La Razón que, a su parecer, la izquierda en España «es un completo desastre» y para ello explica los «dos errores» que ha cometido Unidas Podemos en los últimos años.

«Podemos ha cometido muchos errores, pero sobre todo dos. El primero, apoyaron a Syriza en Grecia sin fisuras. Y cuando Tsipras firmó la rendición a la Troika en julio del 2015, recuerdo que Rajoy salió enarbolando el documento y diciendo ante las cámaras: 'Esto es lo que lograréis votando a la Syriza española'. Fue un error catastrófico de Pablo Iglesias», explica Varoufakis.

«El segundo fue no tener un plan para Europa. Porque para asaltar el poder de verdad hay que saber qué se le va a decir a Merkel. Nosotros teníamos un plan para Europa, pero Iglesias no estaba interesado. Fue un suicidio político si lo que quieres es gobernar», subraya Varoufakis, que zanja: «Podemos ya es Pudimos».

Ante la pregunta de si cree que hay similitudes entre Varoufakis e Iglesias, el exministro griego responde: «No le conozco. Somos de izquierdas y yo no tengo pelo». «Solía llevar coleta hasta que me quedé calvo», ironiza riendo. Preguntado si cree que Unidas Podemos está muerto hoy en día, Varoufakis contestó: «Me gustaría que no, pero acabará volviéndose irrelevante».