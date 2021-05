Prisión sen fianza para o exsubdelegado do Goberno en Valencia e outros catro acusados

0

17/05/2021

A xuíza do Xulgado de Instrución número 13 de Valencia ordenou prisión incondicional para o exvicealcalde da capital co PP, Alfonso Grau, o exsubdelegado do Goberno na provincia Rafael Rubio e tres empresarios ao ver risco de destrución de probas no caso Azud.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana (TSJCV), os outros oito detidos que foron xulgados o sábado quedaron en liberdade provisional coa retirada dos pasaportes, a prohibición de saír do país e as comparecencias semanais no xulgado.

No caso, baixo secreto de sumario, investíganse delitos de prevaricación, suborno, falsificación de documentos, branqueo de capitais, tráfico de influencias, asociación ilícita e grupo criminal.

A Fiscalía Anticorrupción solicitara o ingreso en prisión provisional para Rubio e Grau tras ser arrestados o xoves pola súa implicación nunha trama de corrupción urbanística.

Trátase da segunda fase do caso Azud, na que o Xulgado de Instrución número 13 de Valencia investiga supostas mordidas con facturas presuntamente ficticias que fixeran varias empresas adxudicatarias de obras públicas do Concello de Valencia.