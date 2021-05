Susana Díaz critica los pactos de Sánchez con Bildu

0

La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a las primarias, Susana Díaz, aseguró este sábado que el actual presidente regional, Juanma Moreno (PP), «dejará de hablar de adelanto electoral en cuanto pasen las primarias porque sabe que le ganaremos y volveremos a la Junta». Díaz realizó estas declaraciones durante un encuentro con militantes en Constantina (Sevilla), en el que presumió de que no ha pedido permiso «a nadie» para presentarse a las primarias porque solo se debe a la militancia del PSOE de Andalucía. «Se han encargado de que se sepa que no soy la candidata de Madrid. Solo me han llamado para ofrecerme cargos fuera, pero no para trabajar por y para Andalucía, y quiero ser elegida en libertad por los militantes del PSOE de Andalucía».

Díaz recordó que ha actuado «con lealtad, siempre», y que lo único que no ha defendido nunca ha sido pactar con Bildu, «jamás», enfatizó a modo de crítica hacia Pedro Sánchez. «Me siento libre para no estar de acuerdo con los peajes por las autovías, y agradezco al Gobierno de España que haya rectificado», dijo.