IU Madrid critica la campaña de Iglesias y acusa de injerencia a Garzón al cerrar la coalición con Podemos

Redacción 14/05/2021 17:44 h

La dirección de Izquierda Unida Madrid y del Partido Comunista de Madrid (PCM) ha elaborado dos propuestas de informes de análisis de situación política tras las elecciones del 4M que censura el «ataque» a su autonomía «sin precedentes» y de «deslealtad» de las ejecutivas de ambas formaciones de ámbito estatal, a raíz de las negociaciones para conformar la candidatura de Unidas Podemos a estos comicios.

En ambos borradores, a los que ha tenido acceso Europa Press y adelantados por elDiario.es, también se deslizan críticas a la campaña realizada en dichas elecciones, al señalar que se pecó de un «exceso de discurso metapolítico», cuestiona que se centrara el mensaje en la «dicotomía fascismo y libertad» y observa que la presencia del espacio político dentro del Gobierno de coalición «ha pasado factura».

Precisamente esta tarde la Coordinadora Regional de IU se reúne para abordar esta propuesta de informe de coyuntura elaborado por la dirección autonómica y decidir si finalmente es aprobado. Mientras, el documento del PCM se someterá a consideración del Comité Regional la semana que viene. Además, la federación de IU en Madrid avanza que llega el momento de desplegar su Asamblea regional.

Los principales reproches a la dirección federal de IU y a la del PCE se acentúan en el proceso de configuración de la coalición de Unidas Podemos, una vez que no fue posible una lista unitaria con Más Madrid, que rechazó esa opción.

El análisis de la dirección de IU Madrid, que encabezan los coportavoces Álvaro Aguilera y Calorina Cordero, describe conflictos a la hora de conformar la coalición y alude a ausencia de negociación con Podemos Madrid para concretarla.

Conflicto interno en IU

Según este relato, a falta de dos días para cumplirse el plazo de registro de la coalición, la dirección estatal de Podemos remitió a IU federal una «propuesta, planteada en términos no negociables, que distaba en mucho del acuerdo que ambas organizaciones firmaron dos años atrás y que constituía una clara falta de respeto al peso y la representatividad de IU Madrid».

También el documento del PCM alude a esta cuestión al tildar de «atropello» que se pasara de tener el número tres en la lista, en lugar del dos, y se les asignara el puesto 10 en lugar del seis, o el 15 en lugar del 11. De hecho, describe que esa oferta «rebajaba enormemente» el punto de partida de aquel acuerdo, con la asignación del 15% de los recursos del futuro grupo parlamentario cuando hace dos años se pactó el 33%, sin mencionar tampoco el reparto de las comisiones que se formarán en la Asamblea madrileña.

Ante ello, la Coordinadora Regional valoró dicha oferta como «claramente insuficiente» y decidió por un 87 % de sus miembros mantener el planteamiento del 2019.

Posteriormente, revela que «a pocas horas de la finalización» del plazo para registrar la coalición, la dirección federal de IU convocó una reunión de la Comisión Colegiada con intervenciones de coordinadores de todas las federaciones para abordar «de manera urgente» la situación que se estaba viviendo en Madrid. En ese encuentro, los coportavoces de IU Madrid defendieron su postura y se comprometieron a que si Podemos no aceptaba, no habría candidatura alternativa de IU para no fragmentar el voto de izquierda.

No obstante y según su informe, la dirección federal decidió «firmar la coalición en los términos planteados» por la formación morada, en lo que «supone un ataque a la federalidad de la organización sin precedentes». Pese a esa discrepancia, los dirigentes de IU Madrid y el PCM decidieron por «responsabilidad» mantener en el ámbito interno lo ocurrido y «no airear los trapos socios» de cara a que la candidatura pudiera tener los mejores resultados posibles.

«Esta situación no puede volver a repetirse», ahonda la propuesta de informe político del PCM para recriminar a la dirección estatal del partido, que lidera Enrique Santiago, de «claros síntomas de deslealtad» a la militancia y organización madrileñas.

Críticas a la campaña

Respecto a la campaña electoral, el análisis preliminar de la dirección de IU Madrid destaca el paso dado por Iglesias al mostrar que la confluencia apostaba por estos comicios, pero constata que no han podido «influir en el discurso» y que la «dicotomía fascismo o democracia» que centró el mensaje benefició a Ayuso, que salió «airosa» con ese planteamiento que situó «a Unidas Podemos solo frente a Vox».

«Entendemos que la campaña de Unidas Podemos ha pecado en exceso de discurso metapolítico y que, para conectar con la mayoría social y la clase trabajadora, es preciso regresar a la materialidad (que ha habido, pero en un plano secundario) y a la propuesta concreta por encima de otras cuestiones», razona el documento de la federación madrileña y que es muy similar al balance que hace el PCM también en su propuesta.

Por todo lo expuesto, la propuesta de la dirección de IU apela a la «necesidad imperiosa de democratizar Unidas Podemos» y tampoco comparte la apuesta por el «hiperliderazgo» que se realizó.

A su vez, relata que los resultados generales del 4M suponen un «mazazo» para los intereses de las clases trabajadoras y que en el caso de la candidatura de Unidas Podemos «no han sido los esperados», si bien reconoce que la presencia de Pablo Iglesias afianzó un determinado sector de voto, aunque también generó una «gran movilización del voto a la derecha».

La presencia en el Gobierno pasó factura

«A pesar de que subimos de 7 a 10 diputadas, los resultados son mediocres y muy alejados de las expectativas generadas», ahonda el documento que, en gran parte, lo achaca al «terrible acoso mediático» al que Iglesias ha «sido sometido en los últimos años».

La propuesta de informe de la dirección de IU relata que la «pertenencia al Gobierno nacional ha pasado factura» y que «no ha ayudado el tono excesivamente autoconcesivo con los logros realizados». También diagnostica que Más Madrid «ha sabido movilizar el voto del descontento con la gestión del PP estos dos últimos años».

El audio de Vanessa Lillo

En ese contexto se circunscribe el audio de WhatsApp protagonizado por la representante de IU y número tres de la lista de Unidas Podemos en las elecciones, Vanessa Lillo, donde llamaba «ratas y sinvergüenzas» a compañeros de Podemos por no avisarle en la noche electoral de las intenciones de Pablo Iglesias, al quien acusa de «ni siquiera mencionarle» en su despedida pese a «haber puesto el gepeto» y acompañarle en esa puesta en escena.

Según comentaba Lillo, que se sintió «tapada» durante la campaña electoral, los miembros de IU no participaron en la reunión de la Ejecutiva improvisada de Podemos, en la que tras los primeros resultados iniciales Iglesias tomó la decisión anunciar que dejaba la política activa, por lo que sería la única que no conocía sus intenciones cuando subió al atril esa noche.

«Lamento que el audio, sacado de conversaciones desarrolladas en la intimidad, pueda haber hecho daño u ofendido a alguien. De ser así, pido disculpas por ello. Dicho audio corresponde a una conversación privada de un ámbito completamente ajeno a la política que consideraba »de confianza« desde hace muchos años. Lo que hace todo más doloroso, si cabe», se explicó luego Lillo en Twitter, que calificó el audio como «desahogo tras una campaña difícil».

Y recalcó que no se trata, por tanto, de declaraciones, ya que «nunca he hecho declaraciones públicas ni he filtrado nada relativo a diferencias internas, normales en cualquier espacio político, habiendo utilizado siempre los cauces internos para solucionarlas, y seguirá siendo así».