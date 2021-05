Feijoo pide «un cambio de ciclo» en el PP con un proyecto «más europeo»

0

Redacción 14/05/2021 12:19 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha apoyado «incondicionalmente» a Pablo Casado, aunque ha pedido «un cambio de ciclo» dentro del PP con un proyecto «más europeo», que aglutine al centroderecha para «subir el listón de la política». En declaraciones a Radio Euskadi, Núñez Feijoo ha asegurado que apoyará «incondicionalmente» a Pablo Casado como líder de su formación «para cambiar el Gobierno de España». Pero, ha matizado, «me gustaría que en el PP hubiese un cambio de ciclo político y fuésemos otra vez hacia una política más occidental, más europea, más previsible, en un momento en que se necesita subir un poco el listón de la política».

Según ha reflexionado, «mientras no unifiquemos el centroderecha en España, la izquierda populista tendrá muchas más posibilidades de gobernar y ya se ha visto». A su juicio, «Vox no ha venido a solucionar ningún problema a nuestro país» y en Galicia ese partido no tiene ni un concejal, ni ningún diputado en el Parlamento, y «ese es el modelo y la única fórmula de volver a elevar» la política, informa Efe.

Sobre la gestión de la pandemia, ha destacado haber estado de acuerdo con el lendakari Iñigo Urkullu, cuyo Gobierno ha tenido «un comportamiento muy responsable», en que sin una legislación que dé cobertura a las decisiones políticas, «no se puede trabajar».

«Pedro Sánchez no puede dimitir como responsable de la Administración central del Estado y dejar a los presidentes autonómicos en la estacada», después de que los tribunales hayan tumbado las medidas adoptadas por los Ejecutivos autonómicos, ha advertido. «No puede ser más fácil sacar una vacuna que legislar una pandemia» y «desde luego la laguna legislativa es clamorosa», ha sentenciado.