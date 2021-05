El padre de las niñas desaparecidas en Tenerife contrató a una agencia de detectives

0

Redacción 13/05/2021 17:58 h

Tomás Gimeno, el padre de las niñas desaparecidas el 27 de abril en Tenerife y que presuntamente tiene secuestradas a Anna y Olivia, contrató a una agencia de detectives para controlar los movimientos de Beatriz Zimmermann, su expareja y la madre de las niñas.

Así lo confirmó la propia empresa en un comunicado, en el que señala que la agencia «con una antigüedad de 6 años, prestó sus servicios al padre de las niñas en julio pasado, y se encuentra colaborando activamente con las autoridades que llevan el caso».

Debido a la polémica de los últimos días, donde se había publicado en diversos medios que no localizaban al detective que había contratado Gimeno, la agencia apunta que este investigador no había contactado antes con la Guardia Civil porque no había reconocido a su cliente en las fotos que se publicaron al inicio del caso. El pasado martes se cumplieron dos semanas de la desaparición de las niñas y su padre.

No «presionar» a la madre

En una situación como esta es inevitable que el miedo sea una constante en el día a día de Beatriz, madre de las pequeñas, así como la incertidumbre, que también va a estar presente. Por ello, no hay que tratar de «minimizar» el dolor de la madre, hay que «aceptar el miedo» y hacer que «no se sienta presionada».

Así lo ha afirmado en una entrevista a Europa Press la psicóloga Sonia Castro, del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), quien sostiene que ante una situación como la que tiene que estar viviendo Beatriz, el miedo y la incertidumbre son protagonistas la mayor parte del tiempo, por lo que considera fundamental saber gestionar y manejar este tipo de acontecimientos.

«El miedo es una emoción que se activa de manera habitual ante lo desconocido y ante las amenazas reales que puedan suceder, y la incertidumbre es esa sensación de no saber lo que va a ocurrir y que acompañará hasta que la circunstancia se resuelva, así que por supuesto que ambos van a ser protagonistas», afirma Castro.

La desaparición de Anna y Olivia es un caso que se está siguiendo casi a nivel mundial, por lo que es posible que este tipo de acontecimientos generen estrés en otras familias al verse representados, por ejemplo, o por miedo a que les ocurra lo mismo. Según Sonia Castro, «ver y escuchar situaciones en las que la persona se pueda identificar o ver reflejada puede incitar y suscitar preocupaciones que hasta ese momento no existían o podían ser muy leves».

Han pasado quince días desde la desaparición de las niñas. La investigación sigue su curso y día a día se reciben llamadas aportando supuestas pistas para ayudar a dar con ellas. Ante esta situación, la mejor actitud que puede mostrar su madre es de apertura. Según Sonia Castro, «no sabemos lo que puede pasar, hay diferentes posibilidades, hipótesis, conjeturas... No anticipar. Lo más recomendable es esperar y tratar de aceptar y entender todas las opciones y posibilidades que nos planteen los profesionales expertos en tiempo real».