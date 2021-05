La madre de Heidi Paz: «César la maltrataba y mi pena es no haberla ayudado»

César Roman ha negado hoy en el juicio que matara y descuartizara a su novia, la hondureña Heidi Paz. Relata que le apuntaron con una pistola porque ella traficaba con drogas

César Roman Viruete, conocido como el rey del cachopo, ha negado este martes que matara a su novia Heidi Paz. «Lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla ni besarla», ha enfatizado el acusado, que desde ayer se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una prolija declaración en respuesta a las preguntas de la Fiscalía, el acusado dijo que la última vez que tuvo contacto con la víctima fue a las 6 de la mañana del 5 de agosto del 2018, cuando Heidi Paz le llamó desde la madrileña plaza de Legazpi. Pero ella, según su declaración, le llamó «y nada más». «Yo no la volví a ver, lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla ni besarla», ha insistido.

Seguir leyendo