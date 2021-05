La defensa de Bárcenas esgrime su «arrepentimiento» ante el tribunal

0

La Voz de Galicia Mateo Balín

Madrid / Colpisa 11/05/2021 19:37 h

La defensa de Luis Bárcenas expuso este martes su informe de conclusiones ante el tribunal que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja B. El letrado Gustavo Galán sostuvo que su cliente ha renunciado a mantener una «postura defensiva» y aseguró que su colaboración con la Justicia «es producto de la reflexión o del arrepentimiento del que sufre la pérdida de la libertad» tras varios años en prisión.

Las palabras de la defensa, sin embargo, no vinieron acompañadas de ningún hecho cualitativo para la Fiscalía en forma de prueba material.

Por este motivo, Anticorrupción reclama la misma pena para Bárcenas que al comienzo de la vista oral: cinco años de cárcel por delito fiscal, apropiación indebida y falsedad documental.

Galán rechazó las insinuaciones de que el escrito de confesión con el que comenzó el juicio llegaba por un «pacto con la Fiscalía General del Estado para perjudicar al PP». El motivo, aludió, es que el fiscal Antonio Romeral ni siquiera ha contemplado aplicarle una atenuante de colaboración o de reparación del daño como sí ha ocurrido con otros acusados en Gürtel.

Sobre Bárcenas, explicó que «solo aquel que ha experimentado la pérdida de la libertad puede llegar a cuestionar si existe la posibilidad del arrepentimiento, sobre todo cuando su mujer está en la cárcel y él se achaca la culpa de esta situación».

El abogado centró gran parte de su intervención en defender la veracidad de los papeles de Bárcenas, donde se registraron los movimientos de la supuesta contabilidad paralela del PP. Destacó que algunos de los testigos, como el empresario Santiago Lago Bornstein, el expresidente del Senado Pío García Escudero, los exdiputados del PP Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre o el exsenador Luis Fraga reconocieron entregas de dinero por parte del partido. También se refirió al exgerente Cristóbal Páez, que admitió que el fallecido Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, le dio en mano dos «gratificaciones».

Sin sorpresas

El abogado se hizo eco, además, de la pericial de los investigadores policiales, quienes dieron credibilidad a los apuntes contables, y de los trabajos de los expertos caligráficos, que destacaron en el juicio que los registros se elaboraron a lo largo del tiempo. Por último, indicó que los informáticos señalaron que no detectaron indicios de manipulación en los archivos que Bárcenas entregó al juzgado en un pendrive. Galán respondió al fiscal sobre el argumento de que muchos de los testigos negaron ser donantes del partido o ser perceptores de dinero en negro. «No esperaba que ninguno lo reconociera», admitió, al tiempo que restó credibilidad a la declaración de Javier Arenas. El ex número dos del PP afirmó que «no recuerda» haber tenido ninguna conversación en la que Bárcenas le hubiera preguntado cómo liquidar el dinero de la caja B antes de cerrarla. «¿Cómo es posible que el señor Arenas no recuerde una conversación de esta naturaleza. O se recuerda o no se recuerda, pero que dude no puede ser», remachó.