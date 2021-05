Reyes Maroto dice que el PSOE debe «reflexionar» tras el 4M y que ya se está «revisando» el proyecto en Madrid para el 2023

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 10/05/2021 14:31 h

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado, en relación a los resultados obtenidos por el Partido Socialista (PSOE) en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, que es necesario «reflexionar» sobre en qué acertó y en qué se equivocó su partido, al tiempo que ha señalado que se está «revisando» el proyecto para la capital de cara al 2023.

«Dentro de dos años volveremos otra vez con ilusión; el proyecto en Madrid lo estamos ahora revisando para saber cuáles han sido los aciertos y las equivocaciones, pero, como digo, ilusión a mí no me falta. Donde esté, estaré al servicio de la gente, haciendo política desde abajo, porque creo que es así como se entiende la política, al servicio de la gente, para resolver problemas y crear oportunidades», ha aseverado.

Maroto ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha participado en un desayuno informativo organizado por el Club Información y Casa Mediterráneo. La ministra socialista ha considerado que los comicios a la Asamblea de Madrid fueron «irresponsables» debido a la situación sanitaria y los índices de incidencia del virus, pero ha reconocido que «una vez que abren las urnas» se va «a ganar». «Volveremos con ilusión. Sigo muy ilusionada, en política hay que saber ganar y perder, pero ilusión a mí no me falta», ha insistido.

Ha recordado que inició su carrera política en Madrid en el 2015 y que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, le propuso formar parte del proyecto político si la formación ganaba, informa Europa Press. «Me lo pensé porque, aunque ser ministra del Gobierno de España es un honor y un orgullo poder gestionar este Ministerio, también hay que saber en política estar donde se le necesita y creo que en Madrid se necesita un cambio», ha indicado.

Asimismo, ha admitido que las urnas han «reforzado» el modelo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ella no comparte. «He sido muy crítica los tres años que he estado en la Asamblea, porque creo que en Madrid se pueden hacer mejor las cosas con un presupuesto que está muy desequilibrado y está pensado en el pasado y no para el futuro», ha sostenido Maroto.

Amenazas de muerte

En el acto también se ha referido a las amenazas de muerte que recibió durante la campaña electoral. Preguntada sobre si se arrepiente de haberlas «aireado», ha respondido que «nunca había recibido amenazas hasta ese día» y que se vio «afectada».

«Jamás había recibido amenazas hasta ese día. Los que me conocéis sabéis que soy una persona muy cercana, que mi forma de entender la política es estar al servicio de la gente, no me quito ningún problema porque mi mochila está llena de cosas», ha aseverado.

Finalmente, ha agregado que está «muy ilusionada en generar oportunidades para España» porque «es un gran país». «Y vamos a salir reforzados y juntos de esta crisis», ha augurado.