«De la legislatura de Aragonès cabe esperar muy poco, hay quien habla de humillación»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

10/05/2021 05:00 h

Salvador Illa ganó las elecciones del 14 de febrero con 33 diputados, pero dada la aritmética parlamentaria podría atravesar la misma situación por la que atravesó en su día Inés Arrimadas con 36, que no pudo gobernar.

-¿Qué se puede esperar de la legislatura de Aragonès?

-Muy poco. Hay quien habla de humillación política, no son mis palabras. Solo faltaría que estuviera tutelado por Waterloo.

-Junts dice que la mesa de diálogo de la Generalitat con el Gobierno no tiene recorrido tras la victoria de Ayuso. ¿Está de acuerdo?

-Es un compromiso de investidura.

-¿Qué le parece que le den dos años de margen a la mesa de diálogo?

-Me parece inaceptable.

-¿Lo volverán a hacer los independentistas?

-No lo sé. Espero que no. La lección clara es que las posturas unilateralistas no llevan a ninguna parte.

-¿Se ha cronificado el procés?

-Es un bucle eterno y entristece constatar esto en un momento donde hay cambios de fondo.

-Usted ha sido ministro. ¿Preocupa cada vez menos al Gobierno la cuestión catalana?

-No lo veo así. El Gobierno y su presidente tienen muy presente que es un asunto que hay que resolver. Y que todos nos podamos concentrar en lo que importa que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

-¿Se resuelve con indultos?

-Se resuelve con diálogo. Respetando el Estado de derecho y aplicando la ley.

-La victoria de Ayuso, ¿hace más complicada la decisión del Gobierno sobre los indultos?

-No tiene que estar condicionada por los resultados electorales. Ni ayuda ni perjudica.