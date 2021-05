Comienza el juicio al rey del Cachopo por el asesinato de su novia: «Tengo ganas de demostrar mi inocencia»

El principal sospechoso del asesinato ha querido dar su versión de los hechos con una carta escrita a mano

El rey del Cachopo, César Román, es el principal sospechoso del crimen de Heidi Paz. Presuntamente este empresario mató a su pareja de 26 años y la descuartizó. El supuesto asesino cumple ya dos años en prisión y ha querido dar su versión de los hechos con una carta escrita a mano para El programa de Ana Rosa.

En el escrito confiesa que «estoy muy fuerte mentalmente y con unas ganas monumentales de que llegue el juicio y demostrar mi inocencia, recobrar mi vida y volver a estar con los míos». Y quiere dejar claro que es inocente: «Yo no he matado a Heidi ni he descuartizado a nadie, ni he trasladado en taxi a ningún cadáver ni tengo nada que ver con todo este asunto».

