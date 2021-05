JxCat advierte a Aragonés de que su apoyo a la investidura «no será gratis»

0

La Voz de Galicia Efe

09/05/2021 14:49 h

JxCat ha reprochado este domingo a ERC el «giro de guion» que dio el sábado al «levantarse unilateralmente» de la mesa de negociación cuando el pacto para gobernar juntos estaba «al alcance de los dedos», y ha avisado de que su apoyo a la investidura de Pere Aragonès «no será gratis».

Así lo ha advertido la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en declaraciones a Rac-1, en las que afeó a ERC que comentara en público detalles de la negociación y que diera «ultimátum» a su formación.

Artadi, uno de los miembros del equipo negociador de JxCat, ha mostrado su frustración porque el acuerdo estaba «prácticamente alcanzado» antes de que ERC anunciara este sábado la ruptura de las negociaciones.Considera que los republicanos han pasado en apenas cinco días de ver un punto de inflexión en las negociaciones y un posible un acuerdo antes del 20 de mayo a romper «unilateralmente» las negociaciones.

Artadi ha dicho que entiende que ERC descarta un acuerdo para formar gobierno y que elija «el camino que cogió con la CUP», es decir, negociar también con JxCat un acuerdo de investidura.

En esta línea, advirtió de que ese acuerdo no será «gratis», sino que se deberá ponerse sobre la mesa, al igual que sucedió con la CUP, para que JxCat lo someta eventualmente a criterio de su militancia. Además, insistió en que ese no es el «escenario preferido por JxCat», que sigue creyendo que es el «momento de alcanzar grandes acuerdos» entre independentistas y no «un gobierno en solitario de 33 diputados». Este sábado mismo, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, se abrió a ceder cuatro diputados para facilitar su investidura siempre que ERC lograra un acuerdo con la CUP y los comunes.

Haciendo balance de las negociaciones con ERC, Artadi defendió que desde JxCat siempre se ha abogado por la «máxima discreción» y han estado dispuestos a reunirse «mañana, tarde y noche» con los republicanos. Ha detallado que dos de los tres bloques programáticos del acuerdo de Govern estaban cerrados y el tercero estaba «a punto» de cerrarse también, al no haber escollos importantes, y al mismo tiempo se estaba trabajando también en la estructura del Govern. Por ello, ha mostrado su «sorpresa» por la ruptura de las negociaciones por parte de ERC, que ha recordado que dio un ultimátum negociador el jueves.

Por su parte, la CUP ha asegurado este domingo que el acuerdo que llegó para facilitar la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat es «inamovible», pero ha dicho que tiene «la expectativa de que JxCat, y por qué no los comunes», se sumen a este acuerdo.

Así lo ha explicado a Catalunya Ràdio el diputado de la CUP Carles Riera, que de esta forma ha ratificado su apoyo a la investidura de Pere Aragonès al margen de la ruptura de las negociaciones con JxCat.

Con todo, Riera ha insistido en que por el momento la CUP «no se ha planteado la entrada en el Govern». Riera ha tildado el acuerdo de investidura sellado con ERC de un pacto de «mínimos» en el terreno social y nacional que cree que también JxCat y los comunes podrían suscribir, aunque ha insistido en que el acuerdo alcanzado es «innegociable».

Sin embargo, el acuerdo no es lo suficientemente contundente a juicio de la CUP para plantearse entrar en el Gobierno, sino solo para facilitar la investidura.

Si el próximo Gobierno legislara en algunas cuestiones, como en la vivienda, más allá de la Constitución y del Estatuto a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional y se diera la necesidad de «confrontar democráticamente» con el Estado, entonces la CUP se podría «replantear» a su militancia formar parte del Gobierno, pero ha dejado claro que ahora no se da esa tesitura.

Riera ha recordado también que la CUP se ha avenido a facilitar la investidura de Aragonès a cambio de cuestiones sociales y de llevar a cabo un «embate democrático por la autodeterminación» en esta legislatura.

Mientras, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado que ERC haya decidido «emanciparse» de JxCat tras «años jugando a Pimpinela» y ha desvelado que la formación republicana ya se ha puesto en contacto con ellos para celebrar una reunión entre ambas partes, que espera que se produzca «en los próximos días».

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albiach ha asegurado que los desencuentros entre ERC y JxCat no son cosa de estos más de 80 días que han pasado desde las elecciones, sino de los últimos «años», y ha destacado que las vías de comunicación entre ERC y su formación han estado «abiertas» desde el día de los comicios.

«Hemos quedado que en los próximos días nos sentaremos a hablar, porque Cataluña necesita un Gobierno, un Govern que funcione. Este país no se puede permitir una repetición electoral por la incapacidad de los actores (políticos) de llegar a acuerdos», ha asegurado Albiach.

Albiach ha comentado que ya suponía que en algún momento tocaría sentarse con ERC a hablar «por el bien del país», dado el «vodevil» de las negociaciones entre JxCat y los republicanos de los últimos días.

Con todo, Albiach no ha querido avanzar en qué términos se desarrollarán las conversaciones con ERC, si bien ha dejado clara «una evidencia»: «Es mejor para Cataluña tener un Gobierno que cuente con el apoyo de 50 de diputados o de 41 diputados, mejor que de 33. Cuanto más fuerte sea el Gobierno, más garantía tenemos de poder interlocutar con diversos actores y de que las políticas son verdaderamente progresistas».

Sin embargo, ayer mismo Albiach también pidió al candidato de ERC, Pere Aragonès, que explore la configuración de un Gobierno «de transformación y progresista» sin el apoyo de JxCat.