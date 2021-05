Susana Díaz, ante los resultados del 4M: «Imagino que Pedro Sánchez también hará autocrítica y abrirá un período de reflexión»

0

07/05/2021

La líder del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado este viernes que imagina que «Pedro (Sánchez) hará autocrítica» por los resultados de Madrid, y ha sostenido sobre las primarias que el «ruido interno» de los órganos del partido no la van a distraer del objetivo de ganar y de recuperar el gobierno de Andalucía.

La Ejecutiva Federal del PSOE ratificó este jueves el adelanto de las primarias en Andalucía para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta, un proceso que culminará el 13 de junio y que pondrá en disputa a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, y al alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Horas antes, la Ejecutiva del PSOE-A acordó por unanimidad elevar a la Federal el adelanto de las primarias, una decisión a la que se ha estado oponiendo Susana Díaz durante meses.

En una entrevista en Telecinco, la líder de los socialistas andaluces ha indicado sobre los malos resultados del PSOE en la Comunidad de Madrid que cuando el PSOE-A perdió en el 2018 la Junta pese a ganar las elecciones hicieron « autocrítica», por lo que ha aseverado: «Imagino que Pedro también hará autocrítica y abrirá un período de reflexión».

Ha explicado que aún no ha podido hablar con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, pero se ha mostrado convencida de que la dirección federal será «exquisita y se mantendrá al margen» en el proceso de primarias, informa Efe. «El ruido interno en el partido ha impedido que hagamos oposición y el trabajo de comunicación con la gente, pero el ruido interno de los órganos del partido no me van a distraer de mi objetivo», ha indicado.

Su objetivo, ha subrayado, es reilusionar al partido, ganar las primarias, desalojar a la derecha del poder y recuperar el gobierno de Andalucía para que la gente «pueda vivir mejor».

Cuestionada por el hecho de que Ferraz apoye en las primarias a Juan Espadas, ha respondido que en este proceso cada militante es un voto y que se «votará en libertad al mejor proyecto que entiendan» para ganar las elecciones en Andalucía.

Sobre las estimaciones que apuntan a que el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, conseguiría mayoría absoluta si hubiera elecciones autonómicas, la socialista cree que si fuera así adelantaría los comicios. «A Moreno le interesa más lo electoral, es lo primero y Andalucía después», ha criticado.

En cuanto a los expedientes disciplinarios abiertos por el partido contra Joaquín Leguina y Nicolás Redondo por apoyar a Isabel Díaz-Ayuso en la campaña electoral, Díaz ha dicho desconocer los hechos pero ha apostillado: «Yo no sería capaz, como socialista, de hacer campaña por el PP. No lo puedo entender, no lo haría nunca».