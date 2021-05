El Tribunal Europeo admite a trámite la cuestión previa de Llarena sobre la euroorden contra Puigdemont

0

05/05/2021 05:00 h

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido a trámite la cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para que determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig por su rol en el procés, según informa Europa Press. No obstante, el TJUE ha rechazado el procedimiento acelerado, de modo que se tramitará por la vía ordinaria.

Llarena acudió al TJUE, con el respaldo de la Fiscalía, para que determine las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), reaccionando así a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar a Puig a España.

Llarena pretende que el TJUE arroje luz sobre la decisión marco que regula las euroórdenes para que «pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas ODEs respecto a los procesados en esta causa». De esta forma, busca reactivar un caso que «se encuentra hoy plenamente paralizado» por la situación de rebeldía de los investigados y por el hecho de que un Estado miembro ya ha denegado la primera de las euroórdenes dictadas en esta causa.