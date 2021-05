La tormenta perfecta que puede hacer estallar el partido naranja

M.C.

La formación sale de la Asamblea al perder los 26 diputados del 2019

Ciudadanos ha salido de la Asamblea de Madrid, perdiendo de un plumazo los 26 diputados que había logrado en el 2019. El resultado de ayer —3,57 % de los votos, por debajo del 5 % mínimo para entrar en la cámara— ha apagado todas las esperanzas de reeditar un acuerdo con el PP a las que se aferró hasta el propio día de las elecciones. Y, sobre todo, no ha hecho más que acelerar la caída iniciada en las elecciones generales de noviembre del 2019. Sobre las once de la noche, justo antes del toque de queda, el candidato de la formación naranja a la presidencia de la Comunidad, Edmundo Bal, compareció arropado por la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís. Ahí reconoció su derrota: «Este es un mal resultado, pero no solo para Ciudadanos, también lo es para los madrileños y para los españoles, para un proyecto que he defendido durante esta campaña», dijo. Pero, al menos anoche, no tiró la toalla. Es más, dijo que Ciudadanos volverá a concurrir en las elecciones del 2023 en la comunidad y «volverá al Gobierno».

