Una campaña dura entre la «libertad», el «fascismo» y el «lárguese»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 04/05/2021 05:00 h

La campaña más crispada de la historia de Madrid ha dejado algunas frases de los candidatos que reflejan el elevado grado de tensión con el que se llega a las urnas, pero también otras que dejan espacio para el humor o las contradicciones.

Isabel Díaz Ayuso

«España me debe una» «Quiero que ahora los madrileños sean los que elijan entre socialismo o la libertad». «España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa». «En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca. Esto también es libertad». «Si me tuviera que tatuar, sería un 69… los escaños para gobernar sola».

Ángel Gabilondo

«Con este Iglesias, no» «Prefiero con Iglesias no. Prefiero con este Iglesias, no». «Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones». «Las elecciones de Madrid van de defender los derechos y las libertades frente a una reivindicación explícitamente fascista y antidemocrática».

Pablo Iglesias

«Fascismo o democracia». «El 4 de mayo se vota entre fascismo o democracia». «No soportan que me compre la casa que me dé la gana». «¿Cómo es posible que no haya habido una sola palabra de la Casa Real condenando las amenazas?».

Rocío Monasterio

«Levántese y lárguese» «Levántese y lárguese, que es lo que estamos deseando muchos españoles» (a Pablo Iglesias). «Del Gobierno ya no nos creemos nada. Nos han engañado desde el principio de la pandemia» (sobre las amenazas por carta).

Mónica García

«La anestesista soy yo» «Madrid es la hostia. Y nos lo están robando». «No está el horno para vetos» (sobre el veto de Gabilondo a Iglesias). «¡Venga chicos. Vamos, un poco de ilusión, que la anestesista soy yo!».

Edmundo Bal

«Muy pocos cincos» «Llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado. No me vuelva a llamar traidor» (a Monasterio). «A mí, en mi vida académica me han puesto muy pocos cincos, me han puesto siempre notas más altas» (sobre la posibilidad de llegar al 5 %).