Los «trackings» echan humo en las elecciones de Madrid para afinar los últimos mensajes

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 02/05/2021 05:00 h

Los partidos apuran sus opciones de arañar votos. La clave es afinar al máximo los mensajes. Los últimos estudios demoscópicos indican que cada vez más ciudadanos deciden su voto en el último momento, incluso en la cola para depositar la papeleta. Y los partidos ven todavía posible captar importantes bolsas de sufragios en ese nutrido grupo de indecisos. Pero no trabajan a ciegas. Pese a la prohibición de publicar encuestas desde el pasado jueves, todos disponen de trackings diarios no solo sobre intención de voto, sino también de aquello que más interesa a quienes todavía dudan.

Teledirigir los mensajes específicamente a esos grupos es clave para decidir un resultado que todavía puede moverse, por más que la derecha parta con ventaja. Esos sondeos internos indican, según las fuentes consultadas por La Voz, que el PP sigue claramente en cabeza con una estimación cercana a los 60 escaños. Y, pese a que Ayuso sigue arañando votos a Vox, el partido de Abascal resistiría en el entorno de los diez o doce diputados. Los populares confían en que en el último momento esa relación se decante a su favor situándose en torno a los 63 escaños para el PP frente a nueve de Vox.

El efecto «bandwagon»

En la izquierda, el PSOE sigue luchando por mantener los treinta diputados, frente a los 37 de las anteriores elecciones, en las que se elegían solo 132 escaños. Más Madrid estaría en unas 23 actas, aunque los socialistas temen el conocido por los sociólogos como efecto bandwagon, que sería un efecto de arrastre, o efecto de moda, que consiste en que los electores que dudan se suben al vagón del partido que aparece al alza. En este caso, Más Madrid. Unidas Podemos aguantaría cerca de los nueves escaños, que serían insuficientes para la izquierda, a no ser que Más Madrid empezara ya a captar votos de Cs, y no del PSOE y Unidas Podemos. Cs estaría fuera de la asamblea al no lograr el 5 %. Pero los expertos creen que si esa idea de la inutilidad de votar a Cs se consolida, la fuga podría ser masiva en el último momento, lo que movería hasta 100.000 votos que pueden ser decisivos.